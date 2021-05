Babišovy tři hřebíčky do Feriho rakve. A přišel vztek, novinář blízký ODS to nerozdýchal

Šéfredaktor serveru Forum24.cz se nijak netají tím, že by v nadcházejících podzimních volbách do Sněmovny uvítal vítězství pravicové koalice ODS, lidovců a TOP 09, koalice SPOLU. Nijak se netají také tím, že se velmi kriticky dívá na šéfa hnutí ANO a stávajícího premiéra v jedné osobě Andreje Babiše. A pořádně ho zlobí, když teď Babiš sdílí články, které se týkají aféry Dominika Feriho. I články serveru ParlamentníListy.cz.

Průzkumy voličských nálad ukazují, že v tuto chvíli mají největší šanci na vítězství Piráti a Starostové. Zdá se tedy, že končí éra dvou volebních období, osmi let, kdy se na vládě v Česku podílel Andrej Babiš (ANO). Publicista Pavel Šafr z toho má radost.

Nijak se však netají tím, že by uvítal, kdyby v čele volebních průzkumů stála pravicová koalice SPOLU.

„Koalice SPOLU má ještě šanci dobýt v průzkumech lepší pozici. Je ale pravděpodobné, že tu nebudeme mít vládu demokratické pravice či vládu liberální levice s neliberálními tendencemi Pirátské strany. Budeme s největší pravděpodobností potřebovat poměrně širokou pravolevou koalici. To by jistě nebylo moc šťastné pro koncepční program. Ale i tak jde o šanci pro obnovu demokracie a politické kultury v naší zemi,“ napsal např. v únoru tohoto roku.

Ani trochu se mu proto nelíbí, jak Babiš a jeho marketéři pracují s kauzou Dominika Feriho.

„Na této stupiditě na účtu předsedy vlády je dobře vidět, jaký je pan Prchal nízký chudák,“ vypálil Šafr na Twitteru, když viděl, jaké informace sdílí Andrej Babiš na sociálních sítích.

Babiš a jeho lidé ke článkům rozebírajícím Feriho případ napíšou vždy jen „bez komentáře“ a přidají patřičný odkaz.

Platí to i u článků serveru ParlamentníListy.cz o vystoupení Dominika Feriho v pořadu baviče Jana Krause.

Prozradil tam na sebe jednu ze svých „zálib“, která mu aktuálně zlomila vaz. „Vyrazíte si někdy večer někam?“ dotazoval se Kraus a Feri hned přikyvoval: „Jo, rozhodně! Za děvčaty!“ padlo. Pak ale rychle namítl, že „ne moc často“, a vyráží spíše na „politickou diskusi“. „Na politickou diskusi za děvčaty?“ zarazil tím i zkušeného moderátora Jana Krause. „No, odděleně… Ale jakoby… Je to politická diskuse, a děvčata… Ono se to teda, abych pravdu řekl, moc neprolíná,“ osvětlil to moderátorovi s tím, že když „se poštěstí“, tak se obě Feriho náplně času prolnou. Že se obě Feriho „záliby“ občas prolnou, nepříliš s dobrými vzpomínkami zaznívalo i ve článku serverů Deník N a A2larm.cz s výpověďmi, které byly dle těchto serverů obětí sexuálního obtěžování Ferim, či v šířících se zprávách na sociálních sítích, tvrdících, že měl Feri údajně sexuálně obtěžovat dívky na vysokých, ale i středních školách, kam zavítal častokrát na přednášky o politice.

Babiš na sociálních sítích uveřejnil ještě jeden článek serveru ParlamentníListy.cz. Šlo o text publicisty Petra Žantovského, který Feriho, jenž již opustil řady TOP 09, nešetřil.

Za bizarní považuje slova samotného Feriho po provalení aféry.

„Všechna taková selhání mě mrzí a hluboce a upřímně se za ně omlouvám. Třebaže jsem se z chyb poučil, nelze nic odbýt jenom tím, že jsem byl zkrátka mladý, a nyní žiji jinak.” „Přitom ty jeho útoky byly z let 2015 až 2020, jen letos ještě nic nestihl... Takže loni byl mladý, a letos už žije jinak? Jak že to říkala barová zpěvačka a ‚perfidní rachomejtle‘ Tornádo Lou z Limonádového Joea: ‚Stanu se jinou, lepší…‘ Na první pohled se dá říci, že je to pád modly na hliněných nohou. To se stává. Mnohem zajímavější však je, jak se do exotického egocentrika zamilovala většinová média, jak mu klestila cestičku politické slávy a postavení společenské celebrity. Proč vlastně? Že je mladý? Takových, a jistě schopnějších a nadto poněkud méně pornograficky založených, je. Že je zkušený? Ne, to nebyl a za necelé jedno období ve Sněmovně to dohnat nemohl. Že je tmavé pleti? Ano. To bude nejspíš ten důvod,“ nepochyboval Petr Žantovský.

