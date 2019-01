Babišův švagr odešel z firem Agrofertu

22. 1. 2019 10:00

Švagr premiéra Andreje Babiše (ANO) Martin Herodes odešel ze dvou firem Agrofertu, ve kterých do loňska působil. Uvedl to dnes deník E15. Herodes byl ve strukturách Agrofertu jednatelem PR agentury Panda Media a vlastnil podíl ve firmě Respo Spol, zaměřené na zemědělskou výrobu. Loni holding opustila i Babišova manželka Monika Babišová. Premiér dříve Agrofert vlastnil, v roce 2017 vložil akcie svých firem kvůli zákonu o střetu zájmů do svěřenských fondů.