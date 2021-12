Báječný svět neziskovek. Rady, jak vydojit co nejvíce z veřejných peněz

reklama

Jak se zdá, náš svět, až donedávna stojící na tradičních a osvědčených ekonomických základech, kde tvorba zisku je cestou k prosperitě a k růstu blahobytu společnosti, se z celé podstaty mění. Přibývá geometrickou řadou tzv. neziskových organizací, jejichž ekonomickým základem není tvorba zisku (tedy produkce hmotných hodnot určených k další spotřebě), nýbrž pouhá spotřeba prostředků získaných zpravidla či z drtivé většiny z veřejných zdrojů. (Ne)zisková chobotnice se nám rozrostla do té míry, že vznikla i jakási metodická Nadace Neziskovky.cz, která učí jiné „pracanty“ z „nezisku“, jak tahat z veřejných vemen prostředky k veselému živobytí. Na půdorysu Nadace Neziskovky.cz se tomu říká fundraising, tedy využívání různých grantových zdrojů k užití dalších (ne)ziskovek. Je to takový milý (ne)ziskový incest.

Co tedy vlastně dělá Nadace Neziskovky.cz? Podle slov v její zatím nejnovější výroční zprávě za rok 2020 to jsou: provozování portálu Svět neziskovek, vedení „Grantového diáře“, vzdělávací akce a poradenství. Tedy na první pohled jde o činnosti (zdráhám se to nazvat prací) věru obecně potřebné a užitečné. Bez nich bychom si jen těžko dovedli představit samo přežití lidstva.

Za pozornost stojí nevídaná efektivita této podivuhodné firmy – nefirmy. Na jejím webu Svět neziskovek bylo za celý rok zveřejněno celých 95 článků! Portál se vykazuje 55 tisíci čtenářů. Jeden by řekl, že to je samizdat, ale to je jistě jen škarohlídství a ryzí česká závist, že.

Jiná čísla nabízí oblast řečená Grantový diář. Ten za rok 2020 „překlopil“ do světa 1044 výzev a grantů. A to je jen zlomek příležitostí, které (ne)ziskovkám nabízejí instituce veřejné správy. Úhrnem se do (ne)zisku ročně nasypou prostředky v řádu miliard. Kdo by pak chtěl pracovat a vytvářet hodnoty, když tady může pohodlně na žocích peněz poučovat, pardon: „vzdělávat a radit“! A že se při tom vzdělávání opravdu předřou. Nadace Neziskovky.cz uspořádala celých 17 školení, jichž se účastnilo 233 frekventantů.

Zajímavý pohled je na ekonomiku Nadace Neziskovky.cz. Ve výroční zprávě uvádí výnosy ve výši cca 2.7 milionu Kč, z čehož dary a dotace měly činit zhruba 700 tisíc Kč a „tržby za vlastní výkon a zboží“ 1,2 milionu Kč. Při četbě té zprávy však nikterak nenajdete, jaké zboží Nadace prodává a jaký výkon poskytuje za ty uvedené peníze. Ledaže by si ti frekventanti v počtu 233 za ta školení platili. To by ovšem musela být školení opravdu pozlacená.

Mimochodem, na jiném místě výroční zprávy Nadace Neziskovky.cz najdeme nenápadnou zmínku o tom, že nadace obdržela na roky 2020-2021 od organizace s názvem Active Citizens Fund celkovou dotaci víc než 70 tis. eur, v přepočtu bezmála 2 miliony Kč, z čehož v roce 2020 prý doputovalo do nadace prvních 740 tisíc Kč. Což na první pohled neštymuje s výše uvedenými čísly z kapitoly dotace a dary. Znamená to tedy, že nadace obdržela prostředky od Active Citizens Fundu jaksi mimo. Na co byly určeny?

Na to hledejme odpověď v informacích o samotném Active Citizens Fundu. Na svých stránkách definuje své poslání takto: „Cílem programu Active Citizens Fund je posílení občanské společnosti, aktivního občanství a zmocnění znevýhodněných skupin. Občanská společnost je nezbytnou podmínkou fungující demokracie. Aby mohla svou roli zastávat, je třeba zapojit co nejvíce lidí do veřejného dění a do rozhodovacích procesů. Je třeba posílit transparentnost při správě věcí veřejných, zkvalitnit vzdělávání a mediální výchovu. Je třeba prosazovat dodržování lidských práv a zohledňovat potřeby znevýhodněných skupin. Přetrvávající výzvou je také zapojení mladých lidí. Stěžejní částí programu je rozdělení finančních prostředků formou různých typů grantů na podporu většího zapojení občanů a posílení znevýhodněných skupin, podporu efektivní spolupráce různých organizací, vzdělávání a prosazování lidských práv. To vše se záměrem zvýšit kapacity občanského sektoru a jeho udržitelnost.“ Když si odmyslíme papírem šustící fráze o udržitelnosti atd. a když přehlédneme mizerný překlad z angličtiny („zmocnění znevýhodněných skupin“), plyne z toho jediné: je to průtokový ohřívač na prachy.

Ty jdou především z tzv. Norských fondů a z fondů EHP (Evropského hospodářského prostoru) ve výši cca 15 milionů eur, z čehož je prý na grantovou podporu dalších (ne)ziskovek směřováno 13 milionů eur. Zbývající 2 miliony eur zřejmě zůstávají za nehty administrátorům Active Citizens Fundu. A kdo jsou ti administrátoři? Open Society Fund (jaké překvapení!), Výbor dobré vůle – Nadace O.Havlové a Skautský institut.

U toho posledního se trochu zastavme. Jak před časem uvedl portál iPrima, Skautský institut, vzdělávací centrum Junáka, už delší čas provozuje ideologickou indoktrinaci pod závojem moderního pojmu „mediální gramotnost“. Jmenuje se to „Média v měnícím se světě“ a je to pravidelný cyklus přednášek a besed na mediálně-politická témata. To samo o sobě by nebylo nic tak strašného, kdyby... Kdyby se této aktivity nezmocnila jedna výlučná názorová skupina novinářů či politiků a ti prostřednictvím vzletně se tvářících setkání se skauty neprovozovali jednostrannou propagaci svých názorů. A cílem této propagandy není příjemce informovat, nýbrž přetáhnout na svou stranu, případně vytvořit z něj spolubojovníka proti společnému nepříteli.

Je zajímavé podívat se na témata a řečníky, jak se ve Skautském institutu střídají: „O vlivu médií na volby“ přednášel David Klimeš z Bakalovy Economie a Kamil Švec z České televize. „Beseda o investigativní žurnalistice“ byla v rukou Marka Wollnera (opět z ČT) a Jaroslava Kmenty. Tématu „Image EU v českých médiích“ se zmocnili Tomáš Prouza, bývalý vládní zmocněnec pro EU, a Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a obchodu, člen Aspen Institutu (zájmové organizace, kterou v ČR za účasti M. Allbrightové zafinancoval opět Z. Bakala). Na téma „Novinář a jeho role ve společnosti“ se před časem rozpovídal Jindřich Šídlo (dříve Bakalova Economia, dnes Seznam Zprávy). O budoucnosti médií vyprávěl Erik Tabery, šéfredaktor Bakalova Respektu. Na téma „Dezinformace v médiích“ přišli své názory předvést Ondřej Kundra (opět Bakalův Respekt) a Jakub Janda (Evropské hodnoty). O manipulaci ve světě internetových médií promluvili pro změnu Jakub Janda či Silvie Lauder (z Bakalova Respektu). A korunu tomu všemu dal Václav Moravec (ČT) s přednáškou na téma „Média jako hlídací psi demokracie“.

Leč zpět k Active Citizens Fundu. Tu vykutálenou trojici „administrátorů milionů eur prý vybrala Kancelář finančních mechanismů, spadající pod Ministerstvo financí. Když však chcete pátrat na stránce Active Citizens Fundu po informacích, jak se s těmi řečenými miliony nakládá, nenajdete nic. Výroční zprávy se nekonají. Hlavně, že žijeme v zemi, kde mezi nejčastěji slýchaná slova patří slovo transparentnost.

