Bára Hrzánová: Štve mě, že vám nevadí nehorázný Zeman a estébák Babiš. K čemu je, že bohatneme? Budu při tom šťastnější, když půjdu na houby?

„Nejvíc mě nerozčilují ti lidé, co jsou momentálně nahoře, ale společnost, která si to nechá líbit a nechá se manipulovat,“ říká Hrzánová. Podle ní hrozí nebezpečí, že se jako společnost vrátíme do časů normalizace. „Spousta lidí říkalo‚ to stejně nemá cenu‘, ‚s tím nemá cenu nic dělat‘, nebo ‚co my zmůžeme?‘ a fungovalo jakési sehnutí se a autocenzura,“ řekla o této době známá herečka.

Hrzánová se domnívá, že mezi lidmi jsou umělé příkopy, ale neví, jak jsou hluboké. Prý se domluví s každým a nikdo po ní nestartuje, že je „VIP kavárna“. Co ji ale rozpaluje do běla, je návrat komunistů k moci. „My vidíme jen špičku ledovce, ‚Mlátičku‘ a další jednotlivé lidi, ale oni jsou ve všech dozorčích radách a rozhodujících komisích, což spousta lidí ani neví,“ říká Hrzánová.

Dnešní nejvyšší představitelé státu jí nejsou po chuti, ale nejvíce ji štve to, že společnost sebou nechá ,,manipulovat". „To opravdu nikomu nevadí, že spolupracovník StB rozhoduje o našich životech a o tom, co můžeme? Nevadí, že na Hradě máme Miloše Zemana?“ rozčiluje se herečka. Každému prý musí být jasné, že je to nehoráznost. ,,Hlavně že nám stoupá DPH nebo HDP, což vůbec nevím, jak ovlivňuje kvalitu mého života. Budu snad při tom pomyšlení šťastnější, když půjdu na houby?" dodává.

Kdo dělá Hrzánové radost jsou mladí lidé, i když dle svých slov „zřejmě přijdu do styku jen s tou částí krásných, osvícených, vzdělaných, kteří si vše uvědomují naprosto jasně a zároveň i v evropském kontextu“. Je ráda, že mladí studují v zahraničí a k volbám se sjíždí v Paříži nebo v Bruselu, aby mohli ovlivnit dění v Čechách. Obdivuje například zakladatele Milionu chvilek pro demokracii pro jeho organizační schopnosti a schopnost pohybovat se na sociálních sítích.

Pochybuje, jestli jsou její slova schopná někoho přesvědčit a jestli nemluví už jenom k těm, kteří ji rádi poslouchají. Andrej Babiš se prý snaží dehonestovat elitu národa, takže když si bude například povídat s Ondřejem Vetchým, tak to jeho voliči odbyjí, že ať si klidně povídáme, vždyť máme miliony a nic neděláme.

Neztrácí ale naději. Na otázku, zda to má cenu, odpovídá: „Má, rozhodně. Vždycky to má cenu. Musíme přeci ‚škodit‘.“

