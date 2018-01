Bartoš je znovu předsedou Pirátů. Do prezidentských voleb nikoho nepodpoří, ale o Zemanovi se předseda vyjádřil velmi brutálně

Piráti nebudou dávat doporučení voličům, pro koho hlasovat v prvním kole prezidentské volby, ale nechají to na rozhodnutí členů. Novinářům to dnes řekl znovuzvolený předseda strany Ivan Bartoš. Uvedl, že sám sice své preference oznámí, volba je ale odpovědnost každého jednotlivce. Podotkl také, že nemá sympatie, které by ho vedly k hlasování pro úřadujícího prezidenta Miloše Zemana. Zprávu přinesla ČTK.

„Já bych chtěl apelovat na to, aby lidé šli volit v těchto volbách. A hlavně aby nehledali někoho, kdo jim poradí, koho mají volit. Aby si řekli, co má dělat prezident, jakou si přejí Českou republiku za pět nebo více let, a šli volit podle toho. Protože informovaná volba je teprve bohatství demokracie,“ řekl Bartoš. „Zvolení či nezvolení toho či onoho je osobní zodpovědnost každého člověka. Toho, co volí, i toho, co se rozhodne, že volit nebude,“ uvedl.

Sám hodnotí postoje jednotlivých kandidátů a před volbami hodlá oznámit, pro koho bude hlasovat. Sympatie k Zemanovi ale nemá. „Prezident Zeman je už starý člověk, má zdravotní problémy, jeho výroky v zahraniční politice nejsou v souladu se zahraniční politikou České republiky, kterou určuje vláda České republiky,“ řekl.

Bartoš také řekl, že Zeman polarizuje společnost. „Moje požadavky na prezidenta jsou, aby to byl slušný čestný člověk, urovnával rozbroje v české společnosti,“ uvedl.

Piráti na svých stránkách zavedli nezávaznou anketu pro své členy a příznivce, kteří diskutují o tom, kterého prezidentského kandidáta považují za nejvhodnějšího. Největší podporu dosud vyjadřují diskutující Marku Hilšerovi, Jiřímu Drahošovi a Michalu Horáčkovi.

autor: mp