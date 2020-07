Bartoš premiér, TOP 09 do vlády, Babiš do háje! Nový plán. Mocný muž má jasno, znáte ho

Zdá se, že hnutí Starostové a nezávislí bude před sněmovními volba,i velmi žádanou nevěstou. Na námluvy dorazili Piráti i ODS. Roman Šmucler a advokát Radek Pokorný nabídli cestu, jak by mohl Babiš prohrát příští volby. Prominentní advokát Radek Pokorný spojovaný s expremiérem Sobotkou má za to, že šéf Pirátů Ivan Bartoš by se mohl stát premiérem a předseda ODS Petr Fiala ministrem financí.

Když Česká pirátská strana v lednu uspořádala volební sjezd, jedním z hostů byl i předseda hnutí Starostové a nezávislí Vít Rakušan. Šéf Pirátů Ivan Bartoš a Rakušan se od té doby netají chutí ke spolupráci. Deník N minulý týden napsal, že oba lídři cítí, že jsou „stejná krevní skupina“ a že by ve sněmovních volbách mohli táhnout za jeden provaz.

Podle Bartoše si jsou Piráti a Starostové blízcí už od voleb 2017. „Když Piráti přišli do sněmovny, šli jsme nejprve jednat o užší spolupráci s hnutím STAN. Akorát pak nakráčel Kalousek a oznámil vznik Demokratického bloku,“ uvedl šéf Pirátů.

Podle informací serveru Seznam zprávy však o spolupráci se starosty stojí také ODS Petra Fialy. A Rakušan nepráskl občanským demokratům dveřmi. „Společný postup je nezbytný a my jsme rádi, že naše hnutí se osvědčilo jako spojovatel a hybatel. Prubířským kamenem budou krajské volby, kde se ukáže, jak to funguje a hlavně zda jsme opravdu schopni v regionech poslat hnutí ANO do opozice,“ uvedl.

Prezident České stomatologické komory Roman Šmucler má za to, že by se Starostové měli spojit s Piráty. ODS by měla nabídnout spolupráci lidovcům a TOP 09. Vzniknou tak dva bloky, před nimiž se podle Šmuclera Babiš neubrání.

„Delší dobu po Praze řešené spojení opozičních sil. Piráti + STAN a druhá strana ODS+TOP 09+KDU. Uvidí se, zda chtějí takto k moci či ne. Pokud to zrealizují, není proti tomu vlastně obrana,“ poznamenal Šmucler.

Advokát Radek Pokorný z kanceláře Pokorný, Wágner & spol. si také myslí, že vznik těchto dvou bloků, které spolu budou po volbách spolupracovat, je cestou k odeslání Andreje Babiše do opozice. Nová vláda by prý mohla mít v čele Ivana Bartoše jako premiéra a Petra Fialu jako ministra financí.

„Starostové patří k Pirátům, lidovci k ODS. A k ODS patří i topka. Sice to povede k pirátskému premiérovi, nicméně země potřebuje zásadní modernizaci a snad Bartoš pochopí, že to není jen marketing. Takto poskládané volební koalice pošlou ano do opozice a ab proti tomu nemá obrany. A k premiérovi Bartošovi pak ministr financí Fiala. Bude to těžké, ale určitě cesta vpřed. Ještě do konce roku chtějí opoziční strany představit společnou koalici, s níž půjdou do sněmovních voleb v roce 2021. Říkají, že je to jediná cesta, jak porazit Babišovo hnutí ANO,“ napsal advokát.

