Bartoška získal na dotacích víc než Babiš na Čapí hnízdo: Státní penězovod mu letos na festival vystříknul přes 48,5 milionu korun. A to není celé

54. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary se koná v termínu od 28. června do 6. července a do tohoto západočeského města se sjede řada českých i zahraničních hvězd. Někteří přijedou prezentovat nové filmy, užít si festivalové atmosféry nebo jenom zkontrolovat kolegy. Spousta dalších účastníků ovšem dorazí kvůli bujarým večírkům, které jsou s festivalem již dlouhá léta spojovány.

„Jídlo bývalo zadarmo, ale alkohol se normálně platil, to jsem nikdy neměl grátis. Barťák chodil až večer, poseděli jsme, vše bylo v klidu. Jen se tam pozdějš přihnalo to stádo mladších herců, taková Geislerová a Macháček, ti pili dost. Pak taky jsem viděl, jak někteří z té party pískali ožralí na taxíky. Ale to byly taxíky festivalu, takže luxusní audiny nebo BMW, to už nevím. Normálně se nalodili a zmizeli, nechali se odvézt asi na hotel. Taky vím, že kdo měl ještě lepší akreditaci, v uzavřeným salónku se dalo pít dosyta za jejich, tam se neplatilo, ale u toho jsem nikdy neseděl," řekl nám tento herecký matador.

ParlamentníListy.cz právě v souvislosti s obrovskými náklady na festival požádaly několik státních institucí, měst a dalších samosprávných celků o informaci, jakou dotaci Bartoškovu festivalu poslaly.

Kooperující subjekty jsou podle oficiálních webových stránek jasné. Festival vznikl za podpory Ministerstva kultury a mezi hlavní partnery se řadí Karlovarský kraj a město Karlovy Vary. Bartoška spolupracuje také s resortem pro místní rozvoj. Všech zmíněných jsme se na výši dotace zeptali.

Nejštědřejším dárcem je Ministerstvo kultury v čele s řadou umělců kritizovaným Antonínem Staňkem. To ParlamentnímListům.cz potvrdilo, že Bartoškovu festivalu poslalo 30 miliónu korun. „Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary jsme loni, stejně jako letos, podpořili částkou 30 miliónů korun,“ sdělila tisková mluvčí Martha Häckl.

Ministerstvo pro místní rozvoj podpořilo filmový festival skrz agenturu CzechTourism, která pod něj spadá.

„Protože se jedná o jednu z nejvýznamnějších kulturních akcí ve středoevropském regionu. CzechTourism v rámci této kulturní akce propagoval cestovní ruch v regionech České republiky, především jako součást kampaně Česko – země příběhů. Během této spolupráce poskytl organizátor MFFKV v průběhu festivalu agentuře CzechTourism marketingové, reklamní a propagační služby v hodnotě 1 570 248,- Kč bez DPH,“ přiblížil Vilém Frček z odboru komunikace.

Dalších 16 miliónů Bartoška obdržel od Karlovarského kraje a od města Karlovy Vary, oba subjekty poskytly shodně po osmi milionech.

„V loňském roce Karlovarský kraj podpořil Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary částkou 8 milionů korun,“ řekla pro naši redakci Veronika Severová z Karlovarského kraje. Druhých osm miliónů potvrdil tiskový mluvčí Karlových Varů Jan Kopál. „Vloni stejně jako letos město podpořilo Nadaci Film Festival částkou osm milionů,“ prozradil.

To samozřejmě není vše, s čím Jiří Bartoška disponuje.

Na registru smluv se nám podařilo nalézt další štědrý příspěvek. Sedm set tisíc přišlo ze Státního fondu kinematografie. Předmětem smlouvy je „prezentace a propagace činností Státního fondu kinematografie“. Ten si také od Film Servis Festival Karlovy Vary a.s. objednal ubytování pro sedmnáct svých zaměstnanců za 188 tisíc korun. Další příspěvek ve výši půl milionu korun přišel z pražského magistrátu, podle smlouvy peníze slouží na realizaci projektu 13. Festival krátkých filmů Praha.

Psali jsme: Do Číny nepatříme, burcuje umělec Bartoška. Přitom bez problémů bere peníze od Tvrdíka na filmový festival. Důkaz uvnitř

Celkem tak Jiří Bartoška z ryze státních institucí nebo místních samospráv obdržel neuvěřitelných 48 958 248 korun.

Kolik platí a za co, není známo. Například od firmy Moët & Chandon jsme mnohokrát žádali informaci, zdali festivalu platí v naturáliích, ale zřejmě přes bublinky neviděli na monitor.

Srovnání s Čapím hnízdem:

Celkové výdaje projektu činily 436,59 milionů korun, přičemž způsobilé výdaje dosáhly výše 203,39 milionů korun. Celková výše dotace byla 42,5 milionů korun. Od roku 2008 do roku 2013 vykázala Farma Čapí hnízdo ztrátu 28,56 milionů korun, dluh ke konci roku 2012 činil 615,46 milionů korun. Skupina Agrofert vzhledem k ručení bankovního úvěru koncem roku 2013 projekt převzala. Následující rok po převzetí nicméně farma znovu vykázala ztrátu 41 milionů korun. Farmě Čapí hnízdo byla udělena pokuta za to, že si v roce 2009 nechala v důsledku organizační chyby vyplatit část dotace (15 mil. korun) o dva týdny dříve, než sama zaplatila dodavateli. Pokuta ve výši 6 milionů korun byla nakonec inspektory z 99 procent zrušena.

autor: B. Richterová a T. A. Nový