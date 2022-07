Basketbalistka s drogami, milovník ruských žen. A proti nim legenda devadesátek. Velká výměna mezi Ruskem a USA

reklama

Washington by chtěl, aby Rusko propustilo basketbalistku Brittney Grinerovou a bývalého vojáka Paula Whelana, kteří jsou podle Washingtonu v Rusku vězněni protiprávně. Za to by propustili obchodníka se zbraněmi Buta, který si v USA odpykává trest. O této dohodě jednali v pátek šéf americké diplomacie Antony Blinken a ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov.

Brittney Grinerová je jednou z nejúspěšnějších basketbalistek amerických dějin, mistryní světa i olympijskou vítězkou. Také je však její jméno spojeno s řadou kontroverzí, například patřila k lídrům protestů proti prezidentu Trumpovi, které vyvrcholily jejím demonstrativním odchodem při americké hymně. Primární příčinou byla kauza smrti černošky Breonne Taylorové ve státě Kentucky.

Psali jsme: Nechci to poslouchat. Americké basketbalistky odešly při národní hymně do šaten

Skandální příchuť mělo též její manželství s basketbalovou spoluhráčkou, které skončilo jejím obviněním z domácího násilí. Po dvou měsících od svatby a měsíc poté, co se její manželka nechala uměle oplodnit, Grinerová rodinu opustila.

Později raději odešla hrát do Ruska, kde nastupovala za klub z Jekatěrinburgu. Sedmnáctého února 2022 byla při příletu na moskevské letiště Šeremetěvo zadržena s drogami (v Rusku zakázaný hašišový olej). O týden později začala ruská invaze na Ukrajinu a proces, který proti Grinerové byl v Rusku veden, byl vykládán jako odveta za západní sankce. Na její propuštění (v procesu doposud nepadl rozsudek) tlačí prezident Biden.

Paul Whelan byl zadržen již v roce 2018, v roce 2020 byl za špionáž odsouzen k šestnácti letům vězení. Voják a IT expert cestoval do Ruska opakovaně, jako důvod uváděl zájem o setkání s ruskými ženami, které poznal na sociálních sítích. V době zatčení působil jako ředitel pro bezpečnost v mezinárodních technologickém koncernu. USA jeho roli vždy bagatelizovaly a odmítaly, že by měl v Rusku jakékoliv špionážní úmysly.

Výměnou za tyto dvě osoby má být do Ruska vydán Viktor But. Legendární postava z devadesátých let, obchodník se zbraněmi, o kterém dokonce vzniklo několik filmů. Bývalý poručík sovětské armády s výbornou jazykovou výbavou na začátku devadesátých let oficiálně podnikal v letectví, ale jeho hlavním příjmem měl být obchod se zbraněmi z arzenálu rozpadajícího se Sovětského svazu. Jeho dobrodružná kariéra skončila jeho zatčením a odsouzením v USA v roce 2012. V Rusku má ale hodně mýtickou pověst.

Výměna se však v posledních hodinách zkomplikovala. Ruská tajná služba však žádá ještě propuštění ruského občana Vadima Krasikova, který však byl odsouzen v Německu – a to k doživotí za vraždu Čečence s gruzínským občanstvím. A právě proto nastává komplikace – americká strana tvrdí, že požadavek je obtížně splnitelný právě kvůli tomu, že je Krasikov v Německu ve vězení.

Americká administrativa krok Ruska vnímá jako pokus nechat jednání o propuštění dvou Američanů vězněných v Rusku ztroskotat. Moskva však trvá na tom, aby byli výměnou za Američany propuštěni rovněž dva Rusové, i kdyby tedy nešlo o Krasikova.

Psali jsme: Nový nápad, jak ušetřit plyn. Od španělského premiéra. Dojdou vám slova Bohdan Babinec: Rozčiluje vás zdražování? Mě teda jo Ministryně Hubáčková: Turisté překážejí v likvidaci požáru Šmarda (ČSSD): Vláda musí začít jednat. Za pár týdnů může být pozdě

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama