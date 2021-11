Bavorský model Česko nezachrání. „Kdyby senioři dostávali peníze za to, že se nechají očkovat...“

reklama

Anketa Jste pro zavedení povinného očkování proti covidu-19? Ano, všech 14% Ano, ale jen důchodců 2% Ano, ale jen vybraných profesních skupin 4% Ne 80% hlasovalo: 40253 lidí



„Obávám se, že nás tohle samo osobě nezachrání,“ povzdechl si k modelu, o němž i sám premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) říká, že to „není bavorský model“, ale jím pouze inspirovaný.



Podle Konvalinky je jedinou cestou očkování, problémem však mají být lidé „pod vlivem dezinformací“, kteří jej zásadně odmítají. „Se bojím, že tohle společnost ještě více rozštěpí,“ podotknul s tím, že by nynější opatření raději nevolil.

Sám přiznává, že až takový nástup epidemie v Česku nečekal – zejména pak vzhledem k vysoké míře promořenosti z předchozích vln šíření covidu-19. Za varující vidí i nárůst hospitalizovaných, doufá však, že nedojde k číslům z jara, jelikož máme 60 % plně očkovaných a zároveň 30 % až 40 % české populace podle něj prošlo chorobou, takže jsou velmi dobře chráněni. Problémem podle něj je, že netušíme, jak moc jsou tito lidé zastoupeni mezi očkovanými a neočkovanými. „To, že to nevíme, je průšvih. Měli bychom to vědět,“ vadí mu.



Řekl, že by mohlo pomoci, kdyby se u nás vyžadovala opatření stejně přísně jako v Německu. Tam to podle Konvalinky lidé dodržují a „lidé to berou vážně“. „Lidé, kteří by ta opatření nedodržovali, jsou považováni ne za bojovníky za svobodu, ale za hulváty a primitivy, to je tam velmi silně cítit,“ míní. Pokud prý naši občané nevěří opatřením vlády, je prý další vynucování opatření nepříliš dobrým rozhodnutím, Konvalinka by raději volil finanční motivaci za očkování.



„Je to možná trošku primitivní, ale kdyby senioři dostávali místo příplatku před volbami peníze za to, že se nechají očkovat, tak se to dramaticky vyplatí,“ míní Konvalinka.

Chybu vlády vidí v tom, že nepodávala třetí očkovací dávku seniorům už v létě.



A problém, podle jeho slov, je i jinde. „Když se podíváme na tu mapu očkování, vidíme mapu protektorátu. Nám se ty Sudety zase ukazují,“ pokračoval pak s tím, že je potřeba, abychom se více soustředili i na území Sudet.



Nyní si Konvalinka myslí, že nejhorší predikce se už nejpravděpodobněji nepotvrdí. „Přeci jen, ten les je už dost prohořelý,“ naznačil směrem k promořenosti.



