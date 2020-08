Baxa z ODS dorazil do ČT: Nemám pocit, že vláda koronavirus zvládá. Ale nechci šířit paniku

Místopředseda ODS Martin Baxa v pořadu Interview na ČT24 hovořil o novele zákona, kterou ministerstvo školství reaguje na koronavirovou pandemii. Podle ní nebudou školáci omluveni z výuky ani v případě zavření škol – vzdělávání na dálku bude povinné. „Ministerstvo zaspalo, vzalo si prázdniny, ale koronavirus ne. Opatřeni se chystají uvnitř ministerstva, to není správné,“ kritizoval poslanec. Ředitelé škol, učitelé, rodiče i žáci se podle něj ocitají v nelehké situaci, v níž převládají obavy. „Nemám pocit, že by vláda Andreje Babiše v tuto chvíli dostatečně zvládala boj s koronavirem,“ konstatoval Baxa.

Baxa coby učitel se svými kolegy na školách o situaci hovoří. V ČT na základě získaných informaci, prohlásil, že s příchodem nového školního roku učitelé věří, že se nenaplní hrozby týkající se uzavření škol a budou se moci naplno věnovat prezenčnímu vzdělávání. Distanční výuka, která přišla na jaře, byla radikálním zásahem ze dne na den formou vzdělávání na dálku.

Na druhé straně od plzeňských učitelů slýchá často i obavy: „Ty největší jsou podle mého z toho důvodu, že ministerstvo školství stále nevydalo pokyny pro to, jak postupovat, pokud by došlo k průniku koronaviru do jednotlivých škol,“ pokračoval plzeňský primátor.

„V tomto ohledu ministerstvo zaspalo. Vzalo si , zatímco koronavirus si prostě prázdniny nevzal,“ konstatoval poslanec, v čem je bohužel velké zpoždění. „Nebude jednoduché během tak krátké doby zjistit, jaká ta opatření budou,“ obává se Baxa.

V dnešní tiskové zprávě spolku Učitelská platforma, sdružujícího zkušené učitele a ředitele škol, se poukazuje na to, že chystaná opatření nebyla žádným způsobem konzultována: „Nikdo o těchto opatřeních neví, to není správné. Chystají se pouze uvnitř ministerstva školství, a to prostě není správné,“ myslí si Baxa.

Připomněl, že už jarní opatření ukázala, že se mnohdy navrhovaly věci, které vůbec neodpovídaly realitě školního provozu. Například pohyb dětí po školních chodbách bez dostatečného odstupu.

„Já teď jen mohu věřit, že na ministerstvu mají tak připravený materiál, že 17. srpna budu koukat na to, že to je opravdu dobrý materiál,“ pravil Baxa.

„My se nyní připravujeme sami na to, co od 1. září může nastat,“ sdělil primátor Plzně. „Ale žádné konzultace nenahradí to, když pak nakonec vyjde od státního orgánu nějaký pokyn,“ krčil Baxa rameny.

Zmínil, že i sousedi v Polsku byli s přípravou rychlejší. „Polské ministerstvo školství už 5. srpna vydalo fascikl, díky kterému tamní školy dávno vědí, jak mají postupovat v situaci, pokud by došlo k průniku koronaviru do škol. My ten materiál jsme měli mít dřív,“ prohlásil Baxa.

K poznámce, že díky zpoždění bude výsledný materiál ministerstva školství třeba detailnější, se smál: „Myslím, že tady to tak není. Nemyslím si, že budu v pondělí příjemné překvapen,“ myslí si místopředseda ODS.

„Našim školám v Plzni rovněž pomáháme k zajištění online výuky,“ sdělil k chystané novele zákona, podle níž nebudou školáci omluveni z výuky ani v případě uzavření škol.

Co se týká Baxova působení ve školském výboru jako poslance, je zvědav na to, zda vláda splní to, co slibovala – že zajistí dostatek peněz na technické vybavení pro online vzdělávání, neboť především toto se ukázalo jako velký problém jarního cyklu koronaviru.

Co podle něj čeká žáky, učitele i rodiče od září, když nás nejvyšší představitelé státu ujišťují, že k žádnému plošnému zavírání škol nedojde? „Pan ministr Plaga zatím jedinou konkrétní věc, kterou během srpna řekl, je, že se 1. září otevřou školy pro prezenční výuku. A že se chystá nějaká novela zákona, která bude zakotvovat povinnost distančního vzdělávání. Je to málo, a v tento okamžik jsme již měli vědět víc,“ zopakoval Baxa. Rodiče mohli mít dnes méně obav z toho, jakým způsobem bude školní výuka pro jejich děti zajištěna, především v kontextu s tím, že koronavirová čísla stále narůstají.

„Jako zřizovatel škol nyní proto děláme vše, co můžeme, a s tím co máme se snažíme jako město Plzeň školám mnohé zajistit. Na celostátní úrovní tlačíme na to, aby bylo co nejdříve řečeno, jakým způsobem se má postupovat. Nejsou to veselé zprávy,“ sdělil. A dodal, že se nestíhá ani trasování a nejsou ani dostatečné kapacity na testování.

„Nemám pocit, že by vláda Andreje Babiše v tuto chvíli dostatečně zvládala boj s koronavirem. Nechceme však šířit paniku,“ uzavřel Baxa. A doplnil: „Nyní musíme všichni pevně věřit, že opatření, která budou připravena, budou školám opravdu nápomocná, byť odborníci a školy nebyli při tom, když se ta opatření připravovala.“

