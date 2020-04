Během hackerského útoku dorazil do brněnské nemocnice nečekaný host. Znáte ho. Spolu s ním manažer Microsoftu. A začaly lítat takové peníze, o kterých se doteď mluví po chodbách klinik

reklama

Anketa Věříte, že Kreml vyslal agenta, který měl odpravit starostu Prahy 6 Koláře? Věřím 4% Nevěřím 96% hlasovalo: 3644 lidí

Ty se týkaly nejen tamního informačního systému za zhruba čtvrt miliardy korun, ale rovněž jsme zmínili firmu Microsoft. VFN totiž za poslední necelé dva roky, tedy od 31. 1. 2017 do 15. 11. 2019, uzavřela třináct smluv na licence a služby od společnosti Microsoft za více než 300 milionů korun. Že jde o obrovské sumy, pro ostatní nemocnice v Česku nemyslitelné, je už jasné.

Vraťme se do Brna.

Právě v této moravské metropoli došlo 13. března k nepochopitelnému hackerskému útoku na tamní fakultní nemocnici. „Všechny počítače jsme odpojili, nemůžeme operovat. Krizi řeší operativně svolaný štáb,“ řekl tehdy mluvčí FN Brno Pavel Žďára. V nemocnici nefungovaly počítače, v nichž jsou uloženy údaje pacientů, nešlo operovat.

Psali jsme: To dusno by se dalo krájet. Klíčová pražská nemocnice hovoří o bankrotu. V pozadí přitom probíhá nákup IT systémů za stovky milionů. A to je teprve začátek

A právě na pozadí této dramatické události začala mravenčí práce. Na místo se podle našich informací sjeli nejen místní odborníci, ale rovněž zástupci policie. Mělo se jednat o NÚKIB (Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost), jehož práci námi oslovení odborníci doteď chválí. Ale to nebylo vše.

Jako krizový manažer se do nemocničních prostor dostavil také pražský náměstek VFN Vlastimil Černý. „Poznali jsme ho hned, protože měl nalakované nehty," uvedl jeden z našich zdrojů. Druhý přidal, že Černý nebyl sám. „Bylo to pro mě překvapení, ale spolu s tímto krizovým manažerem přijel i člověk z Microsoftu, zřejmě obchoďák, protože první, o co jim šlo, byly prodeje licencí a cloudových řešení," vysvětlil.

Dotyčným mužem z Microsoftu a výrazným pomocníkem Vlastimila Černého byl podle našich zjištění Rostislav Babarík. Ten je ve zmíněné firmě zodpovědný za oblast zdravotnictví. Oba dva podle našich informací, seč jim síly stačili, hájili takzvané cloudové řešení. Tedy umístění dat nemocnice jinam, přímo pod správu Microsoftu. Jednalo by se o obrovské sumy. To ale neprošlo. Proti se totiž postavili především policisté, kteří o tomto zprostředkovní nechtěli ani slyšet.

Psali jsme: FOTO Pražská nemocnice nakoupila za 300 milionů u Microsoftu. Teď chystá dalších 250 milionů utratit jinde. Vše prasklo, když náměstek hovořil před odborníky. A měl na sobě dámské šaty

Anketa Je pro vás plk. Robert Šlachta důvěryhodnou osobností? Ano 88% Ne 12% hlasovalo: 10448 lidí

„Bylo to hrozně zvláštní. Oni už věděli řešení, věděli, co chtějí prodat, aniž by přesně znali problematiku těchto útoků," podivuje se náš zdroj. Jemu přišlo stejně podivné i napojení firmy Autocont. „Okamžitě se tam začalo domlouvat, že přes Autocont se koupí ten a ten kus, šlo o nějaký hardware. Taky u Autocontu mi přišlo zvláštní, jak to všechno rychle a vlastně i od stolu bylo domluveno, objednáno a asi už i zaplaceno."

ParlamentníListy.cz se na zakázku firmy Autocont ptaly tiskového oddělení FN Brno ve středu. Do vydání materiálu ovšem nebyl nikdo schopen odpovědět.

Náš zdroj má o celé věci jasno. „Vlastimil Černý jako krizový manažer na tento typ problematiky nestačil, to bylo po pár dnech čitelné. Stejně tak mi přišlo jasné, že Microsoft přivedl do nemocnice on, aby tam prodal jejich věci. Celé to nejen na mne působilo až podezřele," uzavřel.

Rostislav Babarík je Account Manager for Local and Regional Government Microsoft Česká Republika

Psali jsme: Centrum ekonomických a tržních analýz se vyjádřilo k projektu nové nemocnice ve Zlíně Zastavte stavbu špitálu kvůli koronaviru! Stavební experti sepsali silné prohlášení. Jde o Zlín, špitál a Čunka Je evidentní, že byl navržen velmi nevhodný koncept výstavby nové krajské nemocnice Válková napsala ostrý dopis Vojtěchovi. Děti podle ní mají nárok na rodičovský doprovod i v časech karantény

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.