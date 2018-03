Benda k Ondráčkovi: Dochází tady k rehabilitaci komunismu. Přidal se i Macura z ANO

Hostem pořadu byl místopředseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda i sám Zdeněk Ondráček (KSČM). „Omluva by na hlasování poslanců nic nezměnila,“ míní Ondráček, proč se dnes neomluvil. „Komunikoval jsem s desítkami a stovkami policistů, ať již tehdejšími, nebo s těmi, s nimiž jsem sloužil a oni mi řekli: Nemá smysl se omlouvat. Pokud jste zakročoval pod jednotným velením, měl by se omlouvat ten, kdo vás do zásahu poslal,“ sdělil Ondráček a uvedl, že svých profesních rozhodnutí nelituje.

„Se svojí minulostí jsem velmi dobře vyrovnán,“ dodal následně komunistický poslanec. „Ten, kdo je mimo a neví, co je zákrok pod jednotlivým velením, nikdy nepochopí. A pro mě je důležité zůstat člověkem pro složky, pro které pracuji,“ zmínil Ondráček, že má podporu od svých tehdejších kolegů.

„I kdyby se pan Ondráček omluvil, tak pro něj pravděpodobně nebudeme hlasovat,“ sdělil k tomu Benda. „Nikdy by si popel na hlavu neposypal, neboť je tady stejně zvolen za komunistickou stranu. Chodí tady s tezemi této strany,“ poznamenal poslanec ODS.

„Panu Bendovi nejde o mou osobu, on útočí na ideologii KSČM,“ zareagoval Ondráček s tím, že cílem takzvaného demokratického bloku je vrazit klín do hnutí ANO, které v některých otázkách není jednotné.

„Dochází tady k rehabilitaci komunismu,“ vyprávěl následně Benda. „Vítězné hnutí ANO spolupracuje od prvního okamžiku s KSČM, místo toho, aby se dokázalo bavit s nějakými jinými subjekty. A to je to, na co upozorňujeme. Od roku 1989 přichází poprvé doba, kdy se začíná spolupracovat s komunistickou stranou,“ řekl jasně Benda.

Primátor Ostravy Macura (ANO) následně sdělil, že on sám byl výsledkem hlasování šokován. „Pana Ondráčka neznám. Vůbec nezpochybňuji to, že zřejmě neporušil zákony této země v roce 1989. Ale my se bavíme o něčem jiném. To, že tu sedíme a bavíme se, je výsledkem listopadu 1989. A pan Ondráček byl ten, kdo to povstání potlačoval,“ řekl Macura s tím, že dle jeho názoru jde o otázku morálky a svědomí.

