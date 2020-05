Benešová: Když Radovana Krejčíře probírala Bezpečnostní rada státu...

Úvodem se Benešová vyjádřila k tématu, o němž se v těchto dnech hovoří - k pomoci státu společnosti Smartwings. Ona sama by byla pro to, aby se stát pokusil zachránit národního dopravce. "Když to neuděláme, tak nám linky seberou Katovice a jiná města. Jak bychom létali? Přes Mnichov, přes Katovice. Ale to není na pořadu dne. Zároveň ve Smartwings mají podíl Korejci, kteří se o to ale přestali starat. Takže to taky není ideální. A kdo to tehdy způsobil? To bylo za vlády Mirka Topolánka," poznamenala Benešová. Ona sama by pomoc této firmě podpořila - ve chvíli, kdy to bude rozumné a stát tam bude mít rozhodný podíl. "Bude to národní dopravce. Toho chceme zachránit," uvedla.

Dnes by měl prezident Miloš Zeman jmenovat předsedu Nejvyššího soudu. Sama Benešová sice ví, koho si prezident vybral, ale v rozhovoru po server iDnes.cz jej nezmínila. Podle ní jde o výsostné právo prezidenta. Jí samotné dané jméno, které jí hlava státu na schůzce v minulých dnech sdělila, nic neříkalo. "Předsedu Nejvyššího soudu vybírá pan prezident. Jméno si vybral on. Jsem sama zvědavá, až nám ho oficiálně představí," uvedla. A zdůraznila také to, že se s prezidentem bavila o tématu amnestie, kdy se Zeman jasně vyjádřil, že žádnou nedá.

Závěrem rozhovoru se pak Benešová vyjádřila k možnému vydání Radovana Krejčíře z JAR do Česka. Benešová potvrdila, že je v kontaktu s jihoafrickým ministerstvem spravedlnosti, ale k žádným posunům nedošlo. "Má to v gesci pan náměstek Kohout a ten chodí vyjednávat. Je v pravidelném kontaktu s panem náměstkem Smolkem z ministerstva zahraničních věcí. Pokud já sama vím, tak se nic zatím nezměnilo. Na tahu je ministr spravedlnosti Jihoafrické republiky," uvedla Benešová s tím, že rozhodně nezaznamenala, že by nyní byla nějaká extra snaha o vydání Krejčíře do Česka.

"Pořád žádost visí u jihoafrického ministra. O to požádal tehdejší ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Už se to táhne dlouho. To téma se pořád vrací, například kvůli tomu požáru vily. Zřejmě by stál o to se vrátit, protože tady ho čeká fešáčtější kriminál než tam. Je to však obrovské bezpečnostní riziko. Pamětníci mě informovali o tom, že když to bylo projednáváno na Bezpečnostní radě státu, vyhodnotili to jako bezpečnostní riziko," uzavřela.