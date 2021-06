Benešová má překvapivé jméno. Pospíšil byl zděšen

Hosty nedělní Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News byli ministryně spravedlnosti za ANO Marie Benešová a europoslanec TOP 09, bývalý ministr Jiří Pospíšil. Ten byl přímo zděšen z toho, co slyšel z úst ministryně Benešové. Ministryně se možná vytasí s překvapením. Co Pospíšila tak vyděsilo? Nahlédněte. Ve druhé polovině diskuse se do sebe hosté pustili kvůli Vrběticím. Pospíšil udeřil na prezidenta Zemana. Poté tepal ještě Ministerstvo zdravotnictví kvůli covidu.

Hned v úvodu Benešová uvedla, že zatím neprozradí, které kandidáty na nejvyššího státního zástupce vybrala.

„Určitě nečekáte, že vám tady budu chrlit jména. Bylo by to neslušné. Napřed s tím musím seznámit pana premiéra a vládu,“ zdůraznila Benešová.

Posléze přece jen něco naznačila.

Prozradila jen, že se snaží vybrat profesionála či profesionálku ze struktury státního zastupitelství. „Já to nechci politizovat, protože to je docela nebezpečné. Nikdy nevíte, kdy se v člověku probudí bývalý politik,“ uvedla členka vlády.

Prezidentem Zemanem si prý do tohoto výběru mluvit nedá. „On dobře ví, že by se mnou nehnul,“ uvedla Benešová.

Pospíšil se netajil tím, že Benešová nového státního zástupce ještě vybere a vláda ho jmenuje.

„Hlavně proto, že máme trestně stíhaného premiéra, jeho vláda pravděpodobně vyberte nejvyššího státního zástupce a tomu pravděpodobně znovu přistane na stole Babišova kauza, což vzbuzuje jistou pachuť. Kdyby tady nebyl trestně stíhaný premiér, pak bych řekl, ať vláda vybere nejvyššího státního zástupce,“ rozčiloval se Pospíšil.

Benešová znovu něco málo naznačila. Lidé prý možná budou překvapeni. „Já přijdu se jménem, které jsem řekla, které bude ze soustavy, a uvidíme, možná to ještě vyvolá nějaké překvapení.“

„Toho já se děsím,“ ozval se okamžitě Pospíšil.

Pokud jde o končícího státního zástupce Pavla Zemana, ten uvedl, že se cítí pod tlakem ministryně Benešové. Ta odmítla, že by na něj chtěla vyvíjet tlak. Připomněla, že Pavel Zeman naznačoval, že chce odejít už pár měsíců, ale měnil datum, kdy by si přál skončit.

„On ty názory dost často mění,“ rýpla si do Pavla Zemana Benešová.

„Pan doktor Zeman to měl vysvětlit, jestliže řekl, že jsem vyvíjela tlak. Já jsem byla překvapená až šokovaná. Já jsem žádný tlak nevyvíjela, to znovu zdůrazňuji,“ trvala si na svém.

Pospíšil připomněl, že ještě on jako ministr vládě navrhoval Pavla Zemana jako nejvyššího státního zástupce. Zeman zůstal ve funkci velmi dlouho a podle exministra spravedlnosti byl úspěšným nejvyšším státním zástupcem.

„Pane doktore, když jste s ním tak zadobře, zeptejte se ho, jak to bylo,“ ozvala se Benešová.

„Paní ministryně, já jsem profesionál. Já jsem Pavla Zemana tři roky neviděl. My nejsme žádní kamarádi,“ ohradil se Pospíšil.

Poškozování zájmů ČR: Ze strany prezidenta, si myslím, že to bylo děláno záměrně, řekl Pospíšil

Moderátorka Terezie Tománková poté přehodila debatní výhybku ke kauze Vrbětice, a Benešová vysvětlovala, proč mluvila o více vyšetřovacích verzích k této kauze.

„Před osmi lety, tehdy, to jsem byla poslankyně, a informoval mě, že dělal tam inventuru v těch skladech a narazil na velké manko. No tak jsem na to upozorňovala. Zda s tím bylo pracováno, to nevím. Teď už je zřejmě jen jedna verze. Takový byl vývoj. Jestli je jedna verze, já do živého spisu nevidím, no tak asi je jedna verze,“ pravila Benešová.

Pospíšil se pustil do prezidenta Miloše Zemana a zdůraznil, že jako europoslanec vidí, co v Bruselu vyvolalo, když nejvyšší ústavní činitelé nemluvili jedním hlasem.

„Mrzí mě, že ústavní činitelé této země netáhli za jeden provaz, že prezident, premiér a ministři nemluvili jedním hlasem. A samozřejmě, co si budeme nalhávat, obrovsky to napomohlo ruské propagandě, která okamžitě využila slov prezidenta Zemana. Pokud netáhneme za jeden provaz, tak navenek v zahraničí působíme špatně a působíme nedůvěryhodně,“ nešetřil Pospíšil kritikou. „Ze strany prezidenta, si myslím, že to bylo děláno záměrně, že byly poškozovány zájmy České republiky,“ přisadil si ještě.

Paní ministryně, to je katastrofa

Terezie Tománková poté věnovala pozornost vládním protikoronavirovým nařízením. Vláda vydala asi 400 příkazů, ale soudy posléze 17 z nich shodily.

Podle Benešové to není moc.

„Podle mě je to katastrofa. Já nevím, jestli máte ty informace, ale požadavky za škody vzniklé kvůli těmto nařízením jsou dneska 12 miliard korun. Já vím, že to není vaše odpovědnost, ale já nechápu premiéra. Já tady vidím obrovské pochybení vlády, obrovské pochybení premiéra,“ rozčiloval se Pospíšil s tím, že na počátku pandemie by pochybení ještě chápal, ale více než rok po vypuknutí pandemie už je to netolerovatelné. „I student prvního ročníku práv ví, že když jsou omezována práva občanů, musí to být důkladně vysvětleno,“ zdůrazňoval Pospíšil.

„Vy neseženete experty z nějakých komisí. To je Bio Illusion, jak vy si to představujete,“ ohradila se Benešová.

„Tak proč vláda nenajala špičkové právníky, třeba za 50 milionů? Byl by to velký náklad, ale pořád je to méně než 12 miliard korun,“ kontroval Pospíšil.

Benešová si ale nadále trvala na tom, že vláda dělala, co mohla.

„Bylo to v emocionálním vypětí a všichni se snažili zabránit těžkým úmrtím. ... Ono se to potom lehce kritizuje, když už ten režim je jiný,“ uzavřela.

