Benešová otevřeně promluvila o kauze Čapák: Průtahy vyhovovaly žalobcům

Benešová důrazně odmítá, že by se na ni ještě coby ministryni spravedlnosti Babiš v souvislosti s Čapím hnízdem obracel s žádostmi, aby pro něj domlouvala či zařizovala věci „mimo rámec“. „Ne, nikdy, to by si netroufl. Byla jsem překvapená, jak je v tomto až bázlivý. Měl z toho posvátnou hrůzu. Jestli jsme něco řešili, tak to byly třeba peníze do resortu. Občas dal jenom najevo, že je z Čapího hnízda už otrávený,“ říká Benešová.

Zato kriticky v této záležitosti zhodnotila práci státního zastupitelství a vyšetřovatelů v kauze Čapí hnízdo. „Nechápu, proč tak dlouho trvá. Za mě by to tedy sedm let nedělali, to bych na ně vlétla a na výročních poradách bych jim všechno sečetla. To není žádné zasahování, ale úkol těch vedoucích státních zástupců,“ uvedla, že se neustále ptala a museli by se zodpovídat.

Je přesvědčena, že státním zástupcům průtahy vyhovovaly. „Já si myslím, že jim to velmi vyhovovalo, protože premiér byl vlastně v koutě. Státní zástupci si tím trochu zajišťovali i své posty, “ míní.

I když s ním spolupracovat na vládní úrovni prý „nebyl žádný med“, jako preniéra Benešová Babiše obdivuje. „Myslím si, že ještě přijde doba, kdy na něj bude řada lidí vzpomínat. Je to nesmírně pracovitý člověk, skutečně pracoval pro stát. Kdykoli bylo možné se s ním sejít, když se řešil nějaký problém. Měl tah na branku. Současně jsem ale v něčem od něj necítila plnou podporu,“ dodala exministryně spravedlnosti Marie Benešová.

