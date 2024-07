Berou vám. A mlaskají. Babiš vytáhl Fialovy peníze

Babiš ve svém video poselství na Facebooku vypočítává, o kolik více utrácí Fialova vláda za své zaměstnance, ačkoliv před volbami slibovala zeštíhlování státní správy. „Papalášství a plýtvání státními prostředky vládou Petra Fialy. Další důkaz nepotismu, protěžování spolustraníků a vyjídání státní kasy. Další porušení slibu a to vše omlouvá kopou lži neschopného Petra Fialy,“ spustil Babiš.

„Zatímco jeho kabinet hlásal snižování počtu státních zaměstnanců, skutečnost je naprosto opačná. Od roku 2021, kdy jsme předali Úřad vlády, vzrostl počet zaměstnanců Úřadu vlády téměř o 15 procent z původních 484 na 551 a bůh ví kolik desítek nebo stovek mají na různé externí smlouvy,“ vypočítal Babiš a rozepsal i růst nákladů.

„S tím samozřejmě narostly i náklady, jen loni vynaložil Úřad vlády na platy přes 402 milionů korun, což je o 73 milionů korun více než před třemi lety, kdy jsme vládu předávali v mašličkách. Tento nárůst je výsledkem nových zbytečných ministerstev, které skutečně nepotřebujeme a které zaměstnávají další lidi,“ má jasno Babiš.

Zmiňuje například ministra pro legislativu Michala Šalomouna (Piráti), který zaměstnává 21 lidí, jejichž mzdy stály 5,8 milionu korun jen za první čtyři měsíce tohoto roku. „Devatenáct lidí pracuje v kabinetu místopředsedy vlády pro digitalizaci Ivana Bartoše (Piráti), kde náklady činily 4,7 milionu korun. V kabinetu zbytečného ministra pro evropské záležitosti z organizovaného zločinu STAN, je zaměstnáno 15 lidí. To je ten Martin Dvořák, co zaměstnal i svého syna, a tady to od ledna do dubna stálo 4,3 milionu korun,“ vyčísloval Babiš.

„A u bývalé ministryně pro vědu a výzkum Heleny Langšádlové z TOP 09 pracovalo 14 zaměstnanců, jejichž mzdy dosáhly 4,2 milionu korun. Dobrá zpráva je, že ministrovi Marku Ženíškovi (TOP 09), který je tam jen proto, že útočil na Babiše, se rozpadl kolektiv. Tak teď tam dočasně nikdo nebude,“ smál se předseda ANO.

Jeho vláda přitom prý Úřad vlády připravila v mašličkách, odevzdala včetně nutných rekonstrukcí a nových projektů a to všechno se snížením počtu zaměstnanců. „Když já jsem byl premiérem, tak jsme počet zaměstnanců snížili ze 673 na 484 a připravili všechno. My jsme snižovali náklady, zlepšovali hospodaření, dali jsme do pořádku kantýnu, připravili jsme projekt na místnost pro novináře, dali jsme dohromady zahradu a tak dále, takže nemuseli dělat vůbec nic,“ pochválil se Babiš.

„A oni ne, že jenom nic nedělají, ale ještě utrácejí. Takže takhle prolhaná Fialova vláda slibovala úspory, ale jenom zvyšuje výdaje. Za platby za provedou práci dal loni Úřad vlády 462 milionů korun a letos má v plánu podobnou částku. Takže jenom plýtvají veřejnými prostředky a pana premiéra to vůbec nezajímá. To je to jejich zodpovědné hospodaření, takže vás zdaňují, berou vám peníze a sami čerpají, mlaskají a vysmívají se vám,“ prohlásil Babiš a přidal apel na voliče. „Pamatujte na to, za rok nejdůležitější volby v historii České republiky,“ dodal.