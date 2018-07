Bez blábolení zpátky k hnojivám. Tomáš Klus zpíval ve Varech na festivalu a pustil se do Babiše i Zemana

„Pan Babiš všadě tvrdí, jak mu politika, slušně řečeno, ničí život a mi je ho kolikrát líto a říkám si, to by boł frajer, kdyby řek: ‚Helejďte, doved jsem vám sem nový lidi, splnil jsem, co jsem slíbil, rozčeřil vody, svěží vítr vane a je čas makat, já som není politik, tak bez blábolení jdu zpátky ku svým hnojivám.‘ Z nějakýho důvodu se mu ale nechce od válu. A to mě děsí,“ poznamenal již v minulosti Klus na adresu obou politiků, připomíná server.