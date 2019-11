Bez mozku a páteře! Ptali jsme se politiků, kdo byl nejlepší prezident. Párkrát padlo „Havel“, ale pak si vzal slovo Doubrava

U příležitosti 30. výročí listopadové revoluce v roce 1989 se nedávno agentura STEM/MARK ptala respondentů, koho považují za nejlepšího prezidenta od doby po pádu komunistického režimu.

Vítězně z celého zkoumání vzešel první český prezident Václav Havel, tuto variantu zvolilo celkem 55 procent dotázaných. Zajímavé je zjištění, že Havla na první místo označil i každý čtvrtý volič Miloše Zemana.

Současný prezident potom bodoval u občanů starších 60 let a též u lidí, kteří prezidentský úřad považují za důležitý a přejí si posílení pravomocí prezidenta republiky.

Naopak u mladých občanů mezi 18 a 29 suverénně zvítězil právě Havel. Označilo ho 74 procent mladých. Klause pak deset procent a Zemana osm procent mladých lidí.

Jaký z našich prezidentů vede u volených zástupců v Parlamentu? ParlamentníListy.cz se zeptaly prostřednictvím ankety.

Pavel Bělobrádek, bývalý šéf KDU-ČSL a poslanec má jasno. „Václav Havel. Dělal nám dobrou reklamu a žádnou ostudu. I když i on dělal chyby,“ uznává někdejší vicepremiér.

Podle prvního místopředsedy Sněmovny a předsedy KSČM Vojtěcha Filipa je nejlepší současná hlava státu. „Pro mne je nejlepším prezidentem České republiky, tedy od roku 1993, zatím Miloš Zeman. Ale snad i po něm se najde člověk, který bude mít v mysli na prvním místě zájem státu a jeho občanů,“ uvádí Filip.

„Nejlepší prezident? Záleží v jakých kritériích – reprezentace v zahraničí, hájení národních zájmů, zasahování do politiky, využívání svých pravomocí, jako jsou například udílení milostí, amnestie apod. Navíc doba se vyvíjí, stejně jako způsob volby, i to má vliv. Neumím sestavit pořadí ve stylu 3. třídy základní školy – koho máš ráda na 1., 2. a 3. místě... nástupce zatím nevidím. Je to přehlídka povrchních frází a obecných floskulí. Kandidovat by měl někdo, kdo v životě něco dokázal, má něco za sebou, jeho/její názory jsou konzistentní bez ohledu na vývoj mainstreamu, má charisma a člověk ho/ji vnímá a respektuje i přesto, že s ním/ní nesouhlasí. Kandidátem nemůže být prázdná schránka, s programem Antizeman. Navíc je dost času, nechápu to běsnění kolem toho,“ říká jednoznančně poslanec hnutí ANO Patrik Nacher.

„Každý z polistopadových prezidentů zanechal svůj otisk v našich dějinách a našel svoje příznivce a vášnivé odpůrce. Václav Havel bude navždy spojen se sametovou revolucí, Občanským fórem, ale také se zánikem Československa a vznikem České republiky. Václav Klaus s ODS a ekonomickou transformací země včetně kupónové privatizace. Miloš Zeman s ČSSD, vstupem ČR do NATO, přípravou země na vstup do EU a novodobě s tím, že je prvním přímo zvoleným prezidentem naší země a z toho vyplývajícím výkonem funkce ‚prezidenta dolních deseti milionů občanů‘. Jako levicový volič mám dlouhodobě názorově nejblíž k Miloši Zemanovi, který je pro mě nejúspěšnějším levicovým politikem a státníkem v České republice v polistopadové historii,“ uvádí vlivný politik ČSSD, jihomoravský exhejtman a právník Michal Hašek.

Dále konstatuje, že měl respekt k výkonu prezidentského mandátu Václavem Klausem, s nímž bez problému komunikoval jako předseda poslaneckého klubu ČSSD a později jako hejtman a předseda Asociace krajů, jakkoliv se jejich politické názory často neshodovaly. „K Václavu Havlovi cítím úctu, neměl jsem však možnost na rozdíl od pánů prezidentů Zemana a Klause jej blíže poznat osobně a pracovně. Je pro mne tak historickou ikonou konce 20. století v československé a české politice se všemi pro a proti, která měl jako člověk a státník,“ dodává Hašek.

„Každý polistopadový prezident plnil svou roli, jak nejlépe uměl, ale z mého pohledu byl Václav Klaus z hlediska plnění vrcholné politické funkce prezidenta ten nejlepší. Co se nástupce MZ týče, přijde mi přinejmenším krajně neetické hledat či hovořit o jeho nástupci. Má před sebou ještě tři roky mandátu,“ míní poslankyně a první místopředsedkyně Trikolóry Zuzana Majerová Zahradníková.

Místopředseda poslanců KSČM Leo Luzar uvádí, že nejlepší prezident je vždycky ten, který teprve přijde. „Protože ten, který již funkci zastával nebo zastává, není schopen nikdy vyhovět všem. A můžeme vzpomínat a vždy si najdeme činy, se kterými nesouhlasíme. Ale jestli něco všechny občany v historii opravdu naštvalo, tak to byly plošné amnestie prezidentů Havla a Klause! Prezident Zeman budí vášně a v popisu historie také nebude mít jednoduchou roli, ale zatím nic, co by opravdu naštvalo všechny, neudělal,“ sděluje Luzar.

„Každý polistopadový prezident měl plusy i minusy a nedokážu stanovit pořadí. Mluvit o nástupci Miloše Zemana mi přijde předčasné,“ řekl redakci hejtman Vysočiny a poslanec ČSSD Jiří Běhounek.

Nejlepším prezidentem je podle senátora Jaroslava Doubravy bezesporu Miloš Zeman. „Má své jednoznačné názory, které jsou podložené skutečnými argumenty. Není otrokem žádné politické strany, ani EU, ani NATO. Vystupuje jasně proti vlezdozadelské politice některých stran a politiků, kteří nekriticky přijímají cokoliv, co se upeče v císařském paláci v Bruselu. Není naivní ani nepodlézá, pracoval jako prognostik čili jako člověk analyzující data a přemýšlející na základě dat, co je asi nejrozumnější udělat v dalším období,“ vypočítává senátor.

„Nemá hrůzu z Číny, na rozdíl od tzv. sluníčkářů a tzv. politické opozice, a taktně upozorňuje, že Merkelová, ale také francouzští politici i britští jsou v Pekingu velmi často alias „vaření pečení“. Trapné bylo, že prezident Zeman byl kritizován za návštěvu čínského prezidenta, a ve Velké Británii se Číňanovi klaněli až k zemi, přijala ho královna a byl přijat v parlamentu. Kromě toho, jak víme k nelibosti některých, Miloš Zeman dvakrát po sobě získal prezidentský mandát v přímé volbě prezidenta občany. Čili dvakrát po sobě vyhrál celonárodní anketu v soutěži „nejlepší občan na Hrad“. A jeho nástupce? Nevím, zatím se hlásí, že by chtěli chodit v Praze na prezidentský záchod jenom samí eurohujeři bez mozku a bez páteře. Z nich bych v sídle českých králů nechtěl vidět žádného,“ má jasno Doubrava.

