Běžte volit prezidenta, ne vědce či lékaře, vyzývá analytik Kotrba

„Potřebujeme mít dnes někoho silného v čele státu? Potřebujeme mít dnes v čele státu demagoga, populistu? Má dávat naším jménem ‚svobodný chléb‘ chudým? Nebo potřebujeme mravokárce, který nám bude naše politiky či nás samé tatíčkovsky kárat? Není v době sociálních sítí politická a státní reprezentace beznadějně nedemokratická a zastaralá? Reprezentují nás politici ještě? Zkusili jsme to jinak. Zkusili jsme dát si moc. Dali jsme si moc volit prvního muže státu. Dopadlo to podle příručky. Zvolili jsme si nám podobného, plebejce. Ne šlechtice, ne elitáře. Plebejce,“ poznamenal Kotrba.

Následně dodal, že z volby prezidenta Parlamentem, což byl důstojný a mediálně vděčný rituál společného jednání obou parlamentních komor, se stala taškařice. Souboj vnímá jako souboj v blátě, kde je dovoleno vše, jakýkoliv faul.

„Po dlouhém, lítém boji plném faulů už poprvé vyhrál lid a prohráli loutkovodiči. Knížeti neuvěřili, že bude lidu blíže. A první takto zvolený prezident se stal terčem nenávisti, právě proto, že ho zvolili lidé a ne elity. Ne média, ne poslanci a ne senátoři. Ne miliardáři v pozadí. Ale prodavačky. Dělníci. Řidiči autobusů. Inženýři z továren. Jeřábníci. Kuchařky. Učitelky,“ řekl dále Kotrba.

Prezidentem by podle jeho slov měl být vrcholný politik nebo bývalý politik, ale nikoliv antipolitik nebo nepolitik, či moralizující odpůrce politiky. „Proč by měli být prezidentem vědec či lékař? Nikdy neřešili žádné věci veřejné správy ani na úrovni obecního zastupitelstva. Amatéři či diletanti ve věcech řízení či správy státu a věcí veřejných. Přesto se nepolitici chtějí stát politikem – prezidentem a deklarují u toho, že svou funkci budou dělat jinak. Fraška. Jeden jako druhý si lžou do kapsy. Člověku bez titulu MUDr. by také neměli dovolit operovat slepé střevo,“ dodal Kotrba a vyzval lidi, aby šli dnes opět volit prezidenta. Nikoliv vědce, či lékaře.

Psali jsme: ČT se pochlubila Diváckou radou. Petr Žantovský si vyžádal její složení a nestačí se divit. Jsou to ti, „co s nimi mluvíme“ Česko čeká druhý den prvního kola volby prezidenta Na Trutnovsku dnes pokračuje druhé kolo senátních voleb ODS si na kongresu v Ostravě zvolí nové vedení

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef