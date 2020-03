Biatlon na Vysočině se pojede bez diváků. Hlavně, že z Hradu si létají do Číny, zuří závodník, který se dříve pustil do Ruska

Biatlonista Michal Šlesingr chtěl v Světovém poháru na Novém Městě na Moravě zakončit svoji kariéru. Chtěl se rozloučit s fanoušky, proto ho dnešní rozhodnutí Bezpečnostní rady státu naštvalo. „Biatlon bez fanoušků, to je jako kdybyste zakázali cestující na letišti. Lítejte si, ale bez cestujících.“ Podivil se návštěvě kancléře Vratislava Mynáře v Číně, je to prý poměrně zvláštní.

„Zaprvé zastavujeme lety z Jižní Koreje, to můžeme udělat bez vyjádření Evropské komise. Zastavujeme lety z Milána, Benátek a Bologne, a to všechno na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví v souvislosti se zákonem o ochraně veřejného zdraví. Zároveň jsme přijali rozhodnutí, že závody biatlonu v Novém Městě na Moravě by se měly uskutečnit bez diváků,“ sdělil Andrej Babiš rozhodnutí Bezpečnostní rady státu.

Celý rozhovor ZDE

Michal Šlesingr v rozhovoru pro iDnes.cz prozradil, že ho rozhodnutí o tom, že diváci na závodě nebudou, naštvalo. Na otázku, jak to rozhodnutí vnímá, odpověděl doslova: „No… ještě to vydýchávám.“ Je to prý něco, co nečekal. „Úplně k tomu pochopení nemám, protože dokud v České republice nezavřeme letiště, které nám odbaví tak 50, 60 tisíc cestujících z různých koutů světa denně, kteří se navíc potkají se všemi zaměstnanci letiště, personálem, palubním personálem, kteří zase odejdou po práci domů, tak mi to rozhodnutí přijde jako hodně nešťastné,“ vysvětlil.

Prý rozumí tomu, že se musí uspokojit aerolinky a cestující. Avšak, když lidé nemohou letět z Milána do Prahy napřímo, tak na to letadlo stejně nějak přeskočí. Proto mu nedává smysl to, že letiště není doposud uzavřeno. Největší riziko pak prý představují vstupní body, kde se protočí velké množství lidí. „Vesele sem proudí lidé z dovolených v Itálii, v Rakousku. V tomhle světle, kdy se tyhle věci neřeší – ale pak se zařízne svěťák v Novém Městě na Moravě...“ podivil se.

To, že by se mezi závodníky mohl objevit infikovaný jedinec však prý je možné, nechce to zlehčovat. Zmínil však i to, že biatlonový závod se odehrává na otevřeném vzduchu, nikoliv v uzavřeném prostoru, jakým je letiště či obchodní centrum, kde lidi dýchají stejný vzduch.

Dotkl se i paniky kolem koronaviru. On sám jí prý netrpí a nechodí vykupovat obchody. Každou chvíli se totiž údajně objeví nějaký virus, který zmutuje. Z jeho pohledu pak není koronavirus nijak kritický. Prý to horší mají starší lidé či lidé se zhoršenou imunitou, ale jinak prý nepovažuje tento koronavirus za nějakého zabijáka. „Je to zvláštní, máme epicentrum v Číně, vláda doporučuje, aby se tam nejezdilo – a jeden náš kontroverzní člověk na Hradě, kancléř, se tam rozhodne jet dělat byznys. Takže asi takhle,“ opřel se do Vratislava Mynáře.

„Hodně paradoxní je, že v úterý se třeba extraliga hrát bude. Na Pardubice se Spartou může přijít až 10 tisíc lidí,“ zmínil redaktor. S tím biatlonista souhlasil. Nedává mu to proto smysl a je z toho trošku i smutný. Prý všichni ví o tom, že tu je s koronavirem problém, avšak v ČR jím trpí pouze tři lidé z deseti milionů, proto je dle něj zákaz diváků nejhorší možné řešení. „Biatlon bez fanoušků, to je jako kdybyste zakázali cestující na letišti. Lítejte si, ale bez cestujících.“

Tímto závodem se měl navíc Šlesingr rozloučit se svou kariérou. „V nadsázce jsem manželce řekl, že v biatlonu budu končit podobně, jako jsem v něm začínal. Kdysi dávno totiž taky na závody u nás nikdo moc koukat nejezdil, bude to takový návrat ke kořenům. Je to smutná situace,“ vysvětlil. Prý se mu vlastně ani do Nového Města na Moravě nechce. Jeho loučení s kariérou tedy bude vypadat jinak. „Rozloučím se s areálem a s pořadateli,“ zasmál se.

Michal Šlesingr se již dříve zviditelnil některými výroky. Před třemi lety byl hostem Dvaceti minut Radiožurnálu, kde se pustil do situace s dopingem v Rusku. Odmítl, že by byl zaměřen proti Rusům. „Bohužel v historii byla větší polovina všech případů z jedné země, to je problém,“ naznačil, že ruští biatlonisté mívají často pozitivní dopingové nálezy. Přiznal, že jej řada lidí osočuje z toho, že je rusofob. „Tak to vůbec není, tyto praktiky mně vadí i u jiných států. Ukrajina na tom taky není dobře,“ poznamenal.

V roce 2014, když probíhala zimní olympiáda v Soči, tak kritizoval likvidaci potulných psů, což ho prý zasáhlo. V Rusku byl prý už několikrát a nikdy se psi nechovali agresivně, naopak byli dost bázliví, protože musí často snést kopance. „To, jakým způsobem se v Soči rozhodli takových psů zbavit, mi jako člověku, který má dva psy doma, nahání husí kůži. Volně žijící psy a kočky se totiž v Soči rozhodli otrávit, takže tato zvířata umírají dlouhou dobu a velmi krutým způsobem. Když jsem viděl několik videí trpících psů na internetu, jen mě napadla otázka, jakou cenu že má Soči 2014?“ ptal se Šlesingr.

