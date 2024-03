Biden chce Trumpovi „ukrást“ téma. Co k tomu řekli ve zprávách? Musk zděšen

reklama

Důležitost tématu ochrany hranic, jež má být jednou z klíčových otázek pro listopadové volby, ukázalo už jen to, že se ve stejnou dobu rozhodli pro návštěvu amerických hranic oba dva prezidentští rivalové, a jak Trump, tak Biden navíc shodně zamířili do Texasu.



Bývalý americký prezident a nejsilnější republikánský kandidát Trump se vydal do Eagle Passo, dějiště pohraničního střetu mezi Bidenovou vládou a texaským republikánským guvernérem Gregem Abbottem – zatímco Biden, jenž po většinu svého funkčního období byl nakloněn spíše otevřeným hranicím USA, se rozhodl navštívit Brownsville.

„Prezident doufá, že se mu podaří obrátit karty proti republikánům včetně Trumpa, kteří nabourali dvoustranický senátní návrh zákona překypující mnoha konzervativními cíli, zřejmě aby ho připravili o volební vítězství. Bidenova první návštěva hranic po 13 měsících následuje po napjatých diskusích v jeho vnitřním kruhu, protože imigrační krize se po měsících, kdy se ji Bílý dům snažil držet v pozadí, proměnila v politickou přítěž,“ uvedly zdroje CNN.

Dle novinářů CNN Biden svou zostřenou rétorikou k ochraně hranic „riskuje“, jelikož tím ukazuje „symbol jedné ze svých nejzřetelnějších politických slabin“.



Server NBC si povšiml naléhání Bidena na Trumpa, aby přiměl své zpřísněné kongresmany k odsouhlasení imigračního zákona, jehož nejvýznamnější částí je omezení počtu nelegálních migrantů na den v podobě federální pravomoci, pokud počet ilegálních migrantů překračujících americké hranice dosáhne týdenního průměru 5000 denně nebo překročí 8500 za jediný den.

V praxi by tato změna dle BBC znamenala, že migranti, kteří by do USA přišli nelegálně po aplikaci tohoto pravidla, by již nemohli zažádat o azyl a měli by být krátce poté deportováni.



Biden v souvislosti s nesouhlasem části republikánů s takto formulovanou migrační dohodou republikánské kongresmany kritizoval a řekl, že by měli „ukázat trochu páteře“ a dvoustrannou dohodu o hranicích přijmout.

The Border Patrol agents, law enforcement officers, and asylum officers I met with today reiterated what we already know:

They desperately need more resources – more agents, judges, equipment – to secure our border.

We could answer that with our bipartisan border security deal. pic.twitter.com/3yE4ggf0Gr — President Biden (@POTUS) March 1, 2024

Trumpova mluvčí Karoline Leavittová na tato Bidenova slova reagovala tak, že Biden má pravomoc okamžitě uzavřít hranice, což on však „odmítá“, a připomenula rovněž 22letou studentku medicíny Laken Hope Rileyovou, kterou v únoru zavraždil nedaleko Georgijské univerzity venezuelský imigrant bez dokladů.



„Namísto přehazování viny na všechny kromě sebe by měl Joe Biden převzít odpovědnost za krizi na hranicích, za úmrtí a destrukci, kterou jeho politika způsobila, vyslovit jméno Laken Rileyové a využít své výkonné pravomoci a uzavřít hranice ještě dnes,“ sdělila mluvčí Leavittová v reakci na Bidenova slova.

Trump dle NBC News označil migrační krizi za „Bidenovu invazi“ – a novinářům na místě sdělil, že se o „velmi nebezpečnou“ hranici „postará“. Nemalou pozornost vzbudilo i to, že se rozhodl napřímo postavit na americko-mexickou hranici a mávat na lidi seřazené na druhém břehu, kteří několikrát zvolali jeho jméno.

Na návštěvu jižních hranic USA oběma prezidentskými rivaly a na „různé“ informování médií o této události reagoval mj. i vizionář Elon Musk, jenž si povšiml, že část amerických médií se snaží situaci prezentovat tak, že Trump „tlačil na republikány, aby smetli oboustrannou dohodu o hranicích, protože nechtěl připustit výhru Bidena“.



„Lidé, kteří získávají zprávy z televize, žijí ve falešné alternativní realitě,“ komentoval takovéto „informování“ Musk, a odmítl mj. i tvrzení, že jde o „nejtvrdší reformy“.

„Ty takzvané ‚nejtvrdší reformy‘ by učinily tu migraci, mající stupeň invaze, trvalou,“ upozornil Musk, a že „to ďábelské zúčtování o hranicích“ si zaslouží „vyhnít“ a ti, kdo to podpoří, by se dle Muska měli stydět.

People who get their news from legacy TV live in a fake alternate reality.

Those so-called “toughest reforms” would have made invasion-level migration permanent.

That diabolical “Border Bill” deserved to die and shame on those who supported it. https://t.co/Ow2kCeAJJF — Elon Musk (@elonmusk) March 1, 2024

