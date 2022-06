Biden v rozhovoru zmínil Česko. Smál se Putinovi. Ale přiznal, že Ukrajina Američany nezajímá

reklama

Část rozhovoru se točí okolo ukrajinské krize . Biden poukazuje na problémy a důsledky, které bude válka na Ukrajině mít nejen pro USA.

„Jak jsem řekl už na začátku, když zdražil benzín o 1,25 dolaru, pomoc Ukrajině bude něco stát a někdo ji musí zaplatit. Ale pokud bychom nic nedělali, bylo by to ještě horší. Kdybychom Putinovi dovolili obsadit Ukrajinu a k tomu připočetli Bělorusko, kde už vliv má, bylo by to hrozbou pro NATO a všechny důsledky by byly ještě horší."

Na dotaz, zda pro něj opatření spojená s nepředpokládanými výdaji na pomoc Ukrajině nepředstavovala politické riziko, odpověděl, že je prezident Spojených států a tomu nejde o politické přežití. Jde o to, co je pro zemi nejlepší.

„Co by se stalo, kdyby nejsilnější mocnost světa a NATO nechaly tuto agresi bez povšimnutí? Co by bylo pak? Obávám se, že by v Evropě nastal opravdový chaos a navíc by tu byla ještě možnost, že bude Putin pokračovat ve svém rozpínání,“ pokračoval Biden a zmínil i naši zemi.

Anketa Máte důvěru ve Víta Rakušana? (Ptáme se od 16.6.2022) Ano 0% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 17311 lidí

V této souvislosti zmínil i jeden z důvodů, kterým Putin vysvětloval svůj vpád na Ukrajinu. Nechtěl prý, aby se stala členem NATO. A paradoxně tím do NATO dostal Finsko a Švédsko, čemuž se Biden zasmál.

Biden uvedl i další důvod, proč nemohly Spojené státy zůstat stranou. „Co by si pak Čína mohla dovolit na Tchaj-wanu? Co by si pak dovolila Severní Korea s jadernými zbraněmi?“

Prezident dostal i otázku, zda tyto věci zajímají běžného Američana při jeho každodenním životě.

„Ne, nezajímají. V běžném životě se snažíte udržet si životní úroveň, mít jídlo na stole, starat se o děti, o jejich vzdělání, prostě základní věci.“

Pak se Joe Biden rozpovídal o svojí motivaci ke vstupu do politiky a zmínil i pár rad pro případné zájemce o politiku z řad mladých.

Každý zájemce o vstup do politiky by si prý měl položit základní otázku: „Jsi připraven zaplatit za vše, o co tím můžeš přijít? Víš, co můžeš ztratit? Pokud ne, jdi raději do nějaké firmy, do byznysu atd.,“ radí Biden a pokračuje: „Účelem veřejné služby je propagovat názory, které jsou podle vás pro americký lid nejlepší.“

Takto vysvětluje i svůj návrat do politiky.

Fotogalerie: - Tápání české ekonomiky

„Dal jsem si slib, že už do politiky nepůjdu. Opravdu jsem do toho nechtěl znovu nastoupit. Bylo to období, kdy jsem přišel o syna, učil jsem v Pennu a byl tam spokojený. Dokud se nestala ta věc v Charlottesville.“ (Pozn. ve městě došlo k rasistické demonstraci a zemřel při ní jeden člověk z řad odpůrců této demonstrace, tehdejší prezident Trump tehdy šokoval prohlášením, že na obou stranách stáli dobří lidé).

„Ten chlap řekl, že na obou stranách byli dobří lidé a já se tehdy rozhodl, že musím jít a znovu dělat správné věci."

„Takže jste se mě ptali, co bych řekl americkému lidu. Americkému lidu bych řekl, že celou svou kariéru dělám zahraniční politiku. Jsem přesvědčen, že kdybychom nechali na pokoji Rusko a Putina, nepřestal by,“ uzavřel Joe Biden téma ruské agrese a její následky pro Američany.

Psali jsme: Filip Andler: IX. americký summit – Bidenův diplomatický debakl Zelenskyj nás nechtěl slyšet, pustil se do prezidenta Biden. Mezitím prý západní žoldáci čekají na popravu O ukončení války rozhodnou dva prezidenti. Ale Zelenskyj to nebude, myslí si expert Pomáhat Ukrajině bude těžší a těžší. Hlasy proti sílí. V USA i EU

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.