Bidenovi se to sype. Texas se vzepřel. „Takhle začala občanská válka.“

Rekordní počty ilegálních migrantů se stávají velkou roztržkou mezi republikány a administrativou demokratického prezidenta Joea Bidena, přičemž velmi hlasitě na silný nápor od migrantů reaguje zejména Texas a jeho republikánský guvernér Greg Abbott.



Právě Texas totiž na rozdíl od severněji položených států pociťuje největší důsledky ilegální migrace, jelikož si lidé mířící do USA bez dokladů často vybírají k překročení mexicko-texaskou hranici, na což již stát reagoval tím, že dříve vypravil autobusy migranty do měst vedených demokraty či pozatýkal tisíce migrantů na základě obvinění z nedovoleného vniknutí na cizí pozemek a opevnil břehy řeky Rio Grande žiletkovým drátem a plovoucími bariérami.

Počty migrantů však i přesto rostou a Abbott se na tuto skutečnost rozhodl nejnověji reagovat převzetím hlídky na části jižní hranice v pohraničním městě Eagle Pass, kolem nějž migranti nelegálně překračují řeku Rio Grande směrem do USA, a jednotky Texaské národní gardy nechal nasadit u Shelbyho parku ve městě, kde pohraniční hlídka v posledních týdnech zadržovala migranty před jejich převozem.



Americká stanice CBS News informovala, že Texaská národní garda po převzetí oblasti zamezila přístup federálním agentům americké pohraniční stráže a jeden z úředníků anonymně potvrdil, že ve čtvrtek zabránili úředníci texaského státu člunům pohraniční stráže, aby v místě hlídkovaly.



„Zamezují agentům pohraniční hlídky vstup, aby mohli vykonávat naše povinnosti,“ uvedl dle CBS úředník s tím, že si není jistý, „jakou pravomoc (texaské úřady) mají vůči federální vládě“.

NEW: Exclusive video of TX National Guard denying BP agents access to Shelby Park in Eagle Pass, TX - a major BP area of operation. BP sources say this tactic has had no impact on migrant flow and ultimately migrants are still turned over to BP adding extra steps @FoxNews pic.twitter.com/M8BdZrSGC4 — Griff Jenkins (@GriffJenkins) January 12, 2024

Rozhodnutí Texasu posléze kritizovalo americké ministerstvo spravedlnosti, které v pátečním podání nejvyššímu soudu popsalo, že Texas používá ozbrojené gardisty a vozidla, aby zabránil agentům pohraniční stráže a vojákům federální Národní gardy v přístupu na zhruba 2,5 míle americko-mexické hranice. „Cílem je blokovat schopnost pohraniční hlídky hlídat nebo dokonce sledovat hranici a být schopen reagovat na mimořádné události,“ oponuje rozhodnutí Texasu ministerstvo.



Naopak mluvčí texaského vojenského ministerstva Michael Perry brání rozhodnutí s tím, že jeho cílem je bránit nelegálním přechodům migrantů. „Současné postavení má za cíl připravit se na budoucí nápory nelegálních přistěhovalců a omezit přístup organizacím, které udržují nelegální přechody v parku a oblasti kolem Eagle Pass,“ dodal podle CBS.



Mluvčí Bílého domu Angelo Fernández Hernández v pátečním prohlášení uvedl, že se Texas snaží „zpolitizovat hranici“. „Guvernér Abbott pokračuje ve svých extrémních politických kouscích, které se nejen snaží démonizovat a dehumanizovat lidi, ale které také ztěžují a ohrožují práci pohraniční stráže,“ uvedl dle CBS Fernández Hernández.

Texaský guvernér Abbott oproti tomu reagoval se slovy, že „zatímco se karavany migrantů přesouvají přes Mexiko směrem k hranicím USA“ dávají „jasně najevo, že Texas bude těžké překročit“.

As caravans of migrants are moving through Mexico toward the U.S. border, we are making clear that Texas will be a tough place to cross. https://t.co/G4LJfKfiK3 — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) January 12, 2024

Guvernér slova doplnil o záběry sdílené reportérem Fox News Billem Meluginem, jenž upozornil, že texaské jednotky na místě rozmístily ostnaté dráty a ploty, přičemž odborový svaz pohraniční stráže potvrdil, že jsou jejich agenti blokováni texaskými vojáky, avšak Abbotta za ochranu hranice chválí.

„Guvernér Abbott nepoškozuje operace pohraniční hlídky, on je posiluje. Jeho převzetí kontroly nad Shelby Parkem umožňuje našim agentům nasadit se na problémová místa, která zažívají vysoký počet útěků. Činnost guvernéra Abbotta by měla být vnímána jako multiplikátor sil,“ uvedl odborový svaz podle Melugina.

„Texas bude střežit americké hranice před Joe Bidenem. Texaská národní garda odstranila federální vládu z Eagle Pass a nyní skutečně brání naše hranice,“ chválí krok také komentátor Tim Young.

The state of Texas will guard America's borders against Joe Biden.



The Texas National Guard has removed the Federal Government from Eagle Pass and is now actually defending our border. https://t.co/MhKd6hvpUT — Tim Young (@TimRunsHisMouth) January 12, 2024

Sloupkař Mike Howell poznamenal, že teď Biden bude stát před rozhodnutím, zdali „je ochoten pošlapat suverenitu USA tím, že použije vládní sílu, aby zabránil Texasu zabezpečit hranice“. Připomíná, že v roce 2010 se při podobném sporu ohledně ochrany hranice mezi Arizonou a Obamovou administrativou soud nakonec postavil na stranu federální vlády, avšak nyní je „skutková podstata ještě dramatičtější“.

„Pokud jde o současnost, Biden se bude muset rozhodnout, jak otevřeně a bezostyšně chce odhodit masku před celou zemí a ukázat, že je ochoten použít sílu proti vlastním krajanům, aby umožnil vstup nelegálních cizinců do Spojených států. Případ je jasný: Texas je na straně občanů, Biden je na straně cizí invaze, ústavní krize historických rozměrů,“ dodává.

Texas is calling Biden's bluff. These operations enhance border security.



Biden will now have to decide whether he is willing to trample on the sovereignty of the US by employing the force of government to stop Texas from securing the border.



This is likely destined to… https://t.co/W6S2Mee7aP — Mike Howell (@MHowellTweets) January 12, 2024

Vojenský analytik Patrick Fox také řekl, že by vše mohlo vést k tomu, že Biden rozhodne o federalizaci Texaské národní gardy a šéf organizace Judicial Watch Thomas J. Fitton poznamenal, že jde o „důležitý a potenciálně historický vývoj v Bidenově invazi na hranicích“.

An important and potentially historic development in the Biden border invasion. https://t.co/3NbWfB3cBI — Tom Fitton (@TomFitton) January 12, 2024

A šíří se také zvěsti, že by vše mohlo mít i mnohem vážnější důsledky. „Americká občanská válka začala obsazením federálních objektů státními jednotkami,“ připomíná jeden z komentujících.

Donk's Gentle Reminder:



The American Civil War started with state troops taking possession of federal facilities. https://t.co/Z1MkfBNTuM — Brandon Hannibal Donkey (@BrandonDonkey2) January 12, 2024

„Hitler s demencí." Biden se rozjel proti Trumpovi. Otočilo se to na něj Poprvé v historii tu liberálové mají všechno... Vidlák s „programátorem vyvrhelem" za jedním mikrofonem Přední expert: Zbraně z Ukrajiny se rozkradou. Těšte se. Útok na fakultě? Divné Moc migrantů? Naopak, málo, říká komisařka pro vnitro. Ale musí přicházet „spořádaně"

