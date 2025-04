Bidenův tajný plán byl zveřejněn. Za bojem proti domácímu terorismu se skrývalo něco jiného

Strategii odtajnila ředitelka amerických tajných služeb Tulsi Gabbardová, bývalá demokratka, která kandidovala na prezidentku v demokratických primárkách v roce 2020. Před prezidentskými volbami v listopadu 2024 však veřejně vyjádřila podporu Donaldu Trumpovi. Plán Bidenovi strategie pro boj proti domácímu terorismu byl vypracován v reakci na útok na Kapitol 6. ledna.

Gabbardová plán odtajnila na základě žádosti konzervativních organizací, zejména organizace America First Legal, které sdílely obavy z možného zneužívání vládní moci, zejména označováním nepohodlných názorů za dezinformace, nenávistné projevy nebo domácí terorismus, což by efektivně vedlo k cenzuře na internetu. Strategie čelí kritice také od Amerického svazu občanských svobod (ACLU), který varoval před rozšiřujícími se pravomocemi státu a možným porušováním občanských svobod, píše stanice Fox News.

„Pod vedením prezidenta Trumpa, ředitelka tajné služby zavede transparentnost a odpovědnost, aby ukončila vyzbrojování naší zpravodajské komunity,“ napsala Gabbardová na X v reakci na dopis od organizace America First Legal s tím, že se těší na odtajnění tohoto a dalších podobných případů, kdy byla vláda zneužívána proti Američanům.

Thank you for your work. We are already on this, and look forward to declassifying this and other instances of the government being weaponized against Americans.



