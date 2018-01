Bigamie v Německu. Syrský uprchlík dostal povolení a bude žít v zemi se svými dvěma manželkami

Podle informací deníku Die Welt tak úřady trpí bigamii, jež je v Německu trestná. Syřan v současné chvíli žije v kraji Pinneberg, jehož tiskový mluvčí Oliver Carstens informoval o tom, že úřady se rozhodly především na základě toho, co je nejlepší v zájmu jejich společných dětí. Některé z nich jsou totiž nejen děti jeho manželky, se kterou zde již žije, ale i manželky, která do země nedostala přístup. Carstens proto upozornil na to, že jde především o spokojenost a potřeby jejich společných dětí, nikoliv o zájmy syrského běžence.

Nejde však o první případ. Podobné povolení dostali v kraji Pinneberg už i jiní muži, informoval o tom server Berliner Zeitung. „Nesouhlasím s příchodem druhé nebo třetí ženy. V zájmu dětí ale není vyloučené, že se úřad může rozhodovat jinak,“ uvedl ministr vnitra Severního Porýní-Vestfálska Herbert Reul (CDU) pro deník Rheinische Post a souhlasí s ním i poslankyně sociální demokracie Eva Höglová, podle které existují výjimky, které mají zabránit v případné mimořádné újmě. „Za výjimku se dá považovat právě to, že by jejich děti vyrůstaly bez své biologické matky,“ dodala.

