V Děčíně tlačili do dětí transgender. A přišlo se na to. Je zle

26. 6. budou děti a učitelé už v myšlenkách na prázdninách, ale na jednání zastupitelstva města Děčín se přesto bude diskutovat právě o nich. A zdá se, že velmi bouřlivě. Zastupitel Jan Skalický chce předložit návrh, který by zajistil, aby město jako zřizovatel školy a rodiče žáků jako jeho občané měli přehled o tom, co se děti ve škole učí.

Především jde o dnes velmi vášnivě diskutovaná „kulturní“ témata, jako je výklad o sexuálních menšinách či transgenderu. Téma dostane mnohem větší prostor v rámci nových Rámcových vzdělávacích programů, které na začátku roku představil ministr Bek a „najíždět“ mají už od letošního září.

Kauzu rozpoutala informace o výuce v páté třídě na jedné z děčínských základních škol, při které si děti měly číst z učebnice nazvané Hravá čítanka, vydané vydavatelstvím Taktik. Má jít o doplňující pracovní učebnici a autoři tvrdí, že je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem. Na webu vydavatelství dokládá, že tato učebnice obdržela doložku ministerstva školství v březnu 2018. Vydavatelství Taktik, které do Česka expandovalo ze Slovenska, se na učebnicovém trhu výrazněji prosazuje až v posledních letech.

Vybraný text je jednou z kapitol knihy Kluk v sukních. Tu v roce 2008 napsal David Walliams, český překlad vyšel v roce 2013. Autor, absolvent herectví, se proslavil v televizním pořadu BBC Malá Velká Británie a knihou o fotbalistovi s vášní pro ženské šaty debutoval jako autor knih pro děti.

Kniha, která dostala i podobu filmu a muzikálu, je doporučována ve věku osm až čtrnáct let, hlavnímu představiteli je v ní dvanáct. Do učebnice byla vybrána ukázka, ve které jej kamarádka Lisa přiměje obléct si její šaty, pak mu namaluje obličej a poučí jej: „Pravidla nic neznamenají, můžeš být, kým chceš“.

Následně mají žáci v učebnici s textem pracovat. Hned druhá otázka zní: Udělal Denis něco špatného? V dalším cvičení žáci luští křížovku se slovy z textu a správným řešením je slovo „transgender“.

O výuce v hodině češtiny se rodiče dozvěděli pouze z vyprávění dětí, pracovní čítanku si totiž žáci museli nechat ve škole. Od jedné z maminek se o věci dozvěděl Ladislav Kytka, jehož organizace Budoucnost pro děti bojuje právě proti tomu, aby děti ve škole čelily něčemu, co je podle něj nejen ideologickou indoktrinací, ale současně narušením křehké dětské psychiky.

Vedl třeba i debatu s lékařkou Jarmilou Klímovou, podle které řada rodičů vůbec netuší, jakým způsobem je genderová teorie jejich dětem ve škole vysvětlována a domnívají se, že jde o jakési zrovnoprávňování žen a mužů. Ve skutečnosti jde o teorii, která vede děti k pochybám o těch nejcitlivějších otázkách identity a destrukci jejich psychiky.

Učitelé doporučovali Pavla

Ladislav Kytka, který je rovněž aktivní v hnutí PRO, se o věc začal zajímat a zjistil, že na Základní škole Kamenická v Děčíně nejde o ojedinělou událost, danou třeba neznalostí obsahu učebnice. Podle něj je škola v tomto směru velmi aktivní stabilně, děti školního věku jsou zde třeba nabádány k nošení oblečení opačného pohlaví.

Na Základní škole Kamenická měly podle Ladislava Kytky probíhat i další aktivity, ukazující dost problematické vnímání politické neutrality školství, včetně přímých apelů učitelů na žáky, aby rodiče volili za prezidenta Petra Pavla.

Podle Ladislava Kytky ředitel školy odmítal žádosti o vyjmutí z výuky, týkajících se výuky LGBTQ+ témat, což zákon umožňuje. Rovněž podle něj původně nebyl ochoten s rodiči řešit námitky proti čítance.

Základní škola Kamenická na dotazy, které jí k tématu zaslaly ParlamentníListy.cz, doposud neodpověděla.

Na základě videa na Facebooku došlo podle Kytky k úpravám prezentace školy, zmizela třeba fotografie, jejíž podstatnou součástí byla ukrajinská vlajka.

Téma se začalo na sociálních sítích šířit, což přimělo ředitele Skálu k reakci. V ní rodiče informoval, že jde o nové učebnice, schválené ministerstvem školství. Je prý připraven se s rodiči setkat a zodpovědět jejich dotazy.

Celá věc se následně v dubnu dostala na pořad jednání děčínského zastupitelstva. Tam Ladislav Kytka vystoupil jako občan a jeho prezentace školních výukových materiálů řadu zastupitelů zjevně překvapila.

Rozpoutala se bouřlivá, více než hodinová debata. V ní vystoupili kritici škol, ale i zastánci moderního vzdělávání, jehož součástí podle nich má být i výklad o otázkách genderové identity.

Především se ale při debatě na zastupitelstvu ukázalo, že téma, ačkoliv rodiče zajímá a vyvolává emoce, je školami naprosto nedostatečně komunikováno.

Tématu se ujal zastupitel Jan Skalický, který chce pro zastupitelstvo zpracovat návrh řešení.

Mimo jiné proto, že na zastupitelstvu vůbec neviděl vůli situaci řešit. „Pan náměstek primátora Pošta, který má školství v gesci, to nechává být a na jednání zastupitelstva téma bagatelizoval,“ podotýká.

Náměstek Martin Pošta rodičům mimo jiné doporučoval, ať si na učebnice stěžují na ministerstvu, ne na radnici.

Ostatní zainteresovaní, jako vedoucí příslušných odborů nebo tajemník magistrátu, nebyli schopni vůbec zareagovat.

Mimo jiné při jednání padla i informace, že ředitel Skála k tématu naopak přistupoval velmi umírněně, neboť jeho výklad odsunul až na druhý stupeň, ačkoliv je možné s ním děti seznamovat už na stupni prvním.

Informace o dalších podobných akcích ZŠ Kamenická, jako „den oblečení opačného pohlaví“, náměstek Pošta zhodnotil jako „karneval“, na které chodíval v dětství v kostýmu i on. Zastupitel Skalický podotýká, že na karneval se chodilo za zábavou, zatímco zde je jako důvod uváděno objevování pocitů rozmanitosti nebo jiné fráze, které zavánějí ideologickou indoktrinací.

A hlavní problém tedy zastupitel Skalický vidí v tom, že jsou akce tohoto typu pro děti povinné. „Rodiče by měly mít možnost se k tomu vyjádřit a děti by měly mít možnost se z toho omluvit,“ myslí si.

Kulturní války ve sborovnách

„Jestliže ministr Bek v novém Rámcovém vzdělávacím programu začal tlačit genderovou indoktrinaci takovým způsobem, jakým se to děje, tak je zjevně třeba podle toho i reagovat,“ říká pro ParlamentníListy.cz Ladislav Kytka.

Ten navíc prozradil, že se mu ozývají rodiče z celé republiky, kteří se zajímají, jak dosáhnout toho, aby jejich děti měly možnost být z podobných aktivit svých učitelů osvobozeny.

Kromě toho prý Kytka získal informace, že tento styl výuky se nelíbí i některým učitelům. Někde už to nabírá dramatičtější průběh, pro ParlamentníListy.cz uváděl příběh ze základní školy, kde se proti podobnému stylu výuky postavila jedna katolicky orientovaná učitelka a několik žáků. Spor zde pomalu přerůstá ve fyzické incidenty vylepování a následné likvidace letáků a transparentů.

Dá se očekávat, že i tyto události budou na školách sílit a ředitelé budou muset řešit podobné „kulturní války“. I proto je podle něj důležité, aby bylo vyjasněno, kdo kam může.

V Děčíně k tomuto tématu bude jednat zastupitelstvo 26.6.ve 12 hodin a očekává se velmi bouřlivý průběh.

Zastupitel Skalický pro ParlamentníListy.cz uvedl, že chce dosáhnout zejména toho, aby město coby zřizovatel školy plnilo svou kontrolní funkci.

Podle něj by vedení města mělo mít „kompletní monitoring“, co se ve školách používá za výukové materiály, jakých přednáškových a jiných akcí se žáci účastní, a jak škola spolupracuje s neziskovým sektorem.

„Byli jsme velmi překvapeni, že se to neděje. Lidé ze školského odboru jsou v tomto směru velmi laxní, informace se nedostávají k zastupitelům, a už vůbec ne k občanům a rodičům, kteří své děti do těch škol posílají,“ poznamenává zastupitel a bývalý náměstek primátora. Realita je taková, že řada zastupitelů byla děním na ZŠ Kamenická překvapena a kdyby nebylo několika rodičů, nejspíš by se o tom vůbec nevědělo.

Děčínská kauza by se proto podle něj měla stát modelem i pro další města, zřizovatele základních škol, i kraje, které zřizují školy střední. Mělo by se vyjasnit, jaké má zřizovatel právo vůči škole a jaká práva mohou uplatňovat rodiče coby jeho občané.

Z toho důvodu, jak Skalický sdělil ParlamentnímListům.cz, má na jednání dorazit i senátorka Jana Zwyrtek Hamplová, expertka na právo samospráv a držitelka ocenění Právník roku 2019 v oboru správní právo.

Jednání se bude účastnit i poslanec a děčínský zastupitel Jaroslav Foldyna, který má na věc poměrně jednoznačný názor. „Po dlouhá tisíciletí byl každý člověk, který tvrdil, že je něčím, čím objektivně není, považován v lepším případě za blázna, kterému je potřeba pomoci, v případě horším pak za úchyla, před kterým je potřeba společnost ochránit. Progresivisté ale tvrdí, že si každý to, čím je, může svobodně vybrat. To znamená, že muž už nemusí být mužem, ale klidně může být ženou, anebo třeba koněm, lampou, svorkovnicí, či samicí kabara pižmového, přičemž genderová pavěda jistě má pro každou z těchto úchylek, o kterých tvrdí, že úchylkami nejsou, vědecký název začínající magickou předponou „trans“,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz.

Skutečností ale podle něj bohužel je, že si tato „pavěda“ našla cestu i do učebnic. S tím podle něj nemůže moc dělat městské zastupitelstvo. „Jediné, co genderistické úchylárny může ze škol a z veřejného prostoru vyhnat, jsou totiž volby do Poslanecké sněmovny. Pokud v nich lidé opět zvolí ty, kteří ty nesmysly do učebnic dostali, tak to v učebnicích zůstane, pokud zvolí ty, kteří ty nesmysly v učebnicích nechtějí, tak to z učebnic zmizí,“ říká Foldyna a považuje to za cestu demokracie.

Ladislav Kytka ale ve svém videu podotýkal, že každý ředitel si může vybrat, jaké výukové pomůcky z poměrně široké nabídky pro žáky zvolí.

Genderová témata vyvolávají emoce na obou stranách debaty. Nedávno na webu DVTV rozčílil některé jeho diváky rozhovor s uznávanou sexuoložkou a psychoterapeutkou Hanou Fifkovou, která hovořila o určité epidemii transgenderu coby sociální nákazy a nápodoby.

Medializace případů podle ní vede k tomu, že se transgender může stát snadnou odpovědí na složité otázky dospívání a uvědomování vlastní identity. Následovalo množství reakcí ve stylu „ co to ta soudružka plácá“.