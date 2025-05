Průzkum v Rumunsku: Simion druhý? Jsou zde pochybnosti

V nejnovějším volebním průzkumu agentury MKOR před druhým kolem rumunských prezidentských voleb vede starosta Bukurešti Nicusor Dan, nezávislý kandidát, s podporou 51,7 %.

Jeho soupeř, lídr národně-konzervativní strany Svaz pro sjednocení Rumunů (AUR) George Simion, získal podporu 48,3 % respondentů. Průzkum proběhl mezi 12. a 14. květnem 2025 na vzorku 3357 respondentů.

Druhé kolo prezidentských voleb se uskuteční 18. května 2025. Výsledky posledních průzkumů zatím naznačují velmi těsný souboj mezi oběma kandidáty.

Romania, MKOR poll:



Presidential run-off election



Dan (*-RE): 52% (-1)

Simion (AUR-ECR): 48% (+1)



+/- vs. 10-11 May 2025



Fieldwork: 12-14 May 2025

Sample size: 3.357



? https://t.co/UhvC4YNJL2 pic.twitter.com/wo34pGdal2 — Europe Elects (@EuropeElects) May 16, 2025

Informačnímu serveru POLITICO se Simion svěřil se svými vyhlídkami na vítězství. „V podstatě vítězíme,“ řekl Simion během čtvrteční návštěvy Bruselu.

„Jediné, co potřebujeme, jsou spravedlivé a svobodné volby, aby všechny instituce jednaly normálně a korektně, a my skončíme první, až budou sečteny [poslední] hlasy. Mám na to poměrně optimistický pohled, na konečný výsledek, myslím, že to bude drtivá většina,“ uvedl sebevědomě Simion.

Psali jsme: Na ostří nože. V Rumunsku se před 2. kolem schyluje k dramatu

Simion v průzkumech ze začátku s náskokem vedl. V úterý mu agentura CURS přisoudila 52 % a Danovi 48 %.

Podle středečního průzkumu společnosti AtlasIntel nicméně měli oba kandidáti shodně po 50 %.

A čtvrteční průzkum od nezávislé společnosti IRSOP, který zveřejnil sever G4Media.ro, už ukázal ve vedení Nicusora Dana s 52 % oproti 48 % Simiona.

Server POLITICO vzal v potaz vysokou míru cynismu vůči volebnímu procesu a skutečnost, že průzkumy v Rumunsku v minulosti podhodnocovaly podporu pravicových stran, a položil proto otázku, zda lze těmto průzkumům skutečně důvěřovat, když mnozí rumunští voliči mohou váhat, než sdělí své stanovisko při volbě.

Na tuto pochybnost odpověděl Radu Magdin, bývalý poradce rumunské vlády a současný generální ředitel společnosti Smartlink Communications. Podle něj lze průzkumům věřit, i když výsledek bude velmi těsný. Simion podle něj s největší pravděpodobností nevyhraje výrazným rozdílem.

„Buď vyhraje těsně, nebo je dokonce velká pravděpodobnost, že Nicusor Dana dožene a vyhraje na základě zvýšené účasti,“ poznamenal Magdin.

