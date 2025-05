Účet za elektřinu klesne. Ale po srovnání s Evropou radost zmizí

Anketa Bude-li vládu sestavovat hnutí ANO, kterého partnera v ní chcete vidět nejvíce? SPD a spol. 56% STAČILO! 32% Motoristé sobě 6% ODS 0% STAN 3% SOCDEM 0% Nechci, aby vládu sestavovalo ANO! 3% hlasovalo: 5802 lidí poukázal Český statistický úřad (ČSÚ), podle kterého na meziroční růst cenové hladiny měly v dubnu největší vliv ceny potravin a další v pořadí vlivu byly ceny v oddíle bydlení, kde se kromě nákladů vlastnického bydlení zvýšily ceny nájemného z bytu o 5,9 %, výrobků a služeb pro běžnou údržbu bytu o 3,4 %, vodného o 4,2 %, stočného o 3,7 % a tepla a teplé vody o 4,9 %, avšak právě ceny elektřiny meziročně klesly o 4,7 %, a zemního plynu dokonce o 8,9 %.



Vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ Vladimír Klimeš taktéž upozornil na výrazné meziměsíční změny cen energetických surovin. „V březnu byly ceny vývozu a dovozu významně ovlivněny posílením koruny vůči euru i dolaru. Meziměsíčně klesly ceny vývozu a dovozu shodně o 1,1 %. Významně se meziměsíčně snížily ceny energií, především ceny elektřiny a pohonných hmot,“ pronesl s poukazem na snížení dovozní ceny elektřiny o 19,5 %, koksu a rafinovaných ropných produktů o 8,1 % a ceny ropy a zemního plynu o 6,9 %.



Dobrou zprávu pro domácnosti se rozhodla využít vládní ODS a klesajícími cenami energií se v posledních dnech pochlubila se slovy, že právě díky současnému kabinetu mají mít Češi „stabilní ceny“ energií.

Problém však nastává, pokud se podíváme, kolik platí za elektřinu domácnosti jinde. Česko mělo podle statistického úřadu Evropské unie v druhé půlce loňského roku totiž vůbec nejdražší elektřinu nejen v EU, ale v porovnání s dalšími mimounijními státy.



Ve druhé polovině roku 2024 zůstaly průměrné ceny elektřiny pro domácnosti v Evropské unii do značné míry stabilní, přičemž došlo k mírnému poklesu na 28,72 eura (přibližně 716 korun) za 100 kWh z 28,89 eura (přibližně 720 korun) v první polovině roku 2024 a Eurostat zdůrazňuje, že tyto ceny zůstávají výrazně nad úrovní z doby před energetickou krizí.







Úplně jiné cenové relaci však podle Eurostatu řeší právě domácnosti v Česku. Jak totiž ukazuje v porovnání cen elektřiny ve standardech kupní síly (PPS), umožňující eliminovat rozdíly v cenové hladině mezi zeměmi, domácnosti v České republice zaplatili až 41 eur za 100 kWh (přibližně 1 022 korun).

Dále byly ceny elektřiny vyjádřené v PPS nejvyšší na Kypru (35,70 eura, přibližně 890 korun) a v Německu (35,23 eura, přibližně 878 korun). Nejnižší ceny vyjádřené v PPS byly zjištěny na Maltě, kde za 100 kWh lidé zaplatili 14,33 eura (přibližně 357 korun), v Lucembursku (15,39 eura, přibližně 383 korun) a v Maďarsku, kde byla elektřina dražší v tomto srovnání oproti Lucembursku přibližně o dvě koruny.

