Jihočeský kraj: Zatím cihly a beton, brzy domov

Nový bytový dům bude celoročně sloužit lidem s těžkým kombinovaným postižením nebo s poruchou autistického spektra, kteří potřebují vysokou míru podpory a péče. Budova bude nízkoenergetická, plně bezbariérová, se čtyřmi byty. Dva budou určeny pro čtyři klienty a dva pro pět, přičemž každý bude mít svůj samostatný pokoj. Celému objektu bude sloužit velká profesionální kuchyně, vzdušná vstupní hala, v horním patře jsou plánovány prostory pro rehabilitace, klidové místnosti a zázemí pro pečovatele. Klienti by měli mít možnost přístupu na zahradu i na lůžkách, proto se počítá i s prostorným částečně proskleným výtahem. Dům je určen klientům ve věku od 10 do 50 let, většina z nich přichází z denního nebo týdenního stacionáře Bazalky. Zájem o službu je velký – všechna místa jsou už nyní rezervována.

„Dům bude mít kapacitu 18 lůžek, budova bude rozdělena na čtyři domácnosti. Všichni klienti potřebují vysokou míru podpory, vyžadují neustálý dohled, a proto ho budou mít k dispozici ve dne i v noci. Pro mladší, školou povinné klienty, bude zajištěna doprava do Základní školy speciální Centra Bazalka. Dospělí klienti navíc budou moci díky poloze budovy, jejímu vybavení a dennímu programu, udělat výrazný krok k integraci mezi běžnou společnost,“ uvedla ředitelka Centra Bazalka Vanda Polívková. Upřesnila, že většina z celkových nákladů na stavbu bude hrazena z evropských dotací, ale kvůli stále rostoucím cenám je nutné hledat prostředky i jinde. „Celá stavba bude stát 123 milionů korun, z Národního plánu obnovy dostaneme 80 milionů, dalších 3,1 milionů zajistí firma Winerberger formou dodávky stavebního materiálu. Podáváme si také žádost na Jihočeský kraj,“ dodala Polívková.

Náměstkyně hejtmana pro sociální služby Lucie Kozlová s radostí konstatovala, že této žádosti bude bezpochyby vyhověno. „Jihočeský kraj přispěje na výstavbu 8 milionů korun. Vedení kraje to již projednalo, teď čekáme jen na schválení zastupitelstvem,“ uvedla náměstkyně a svěřila se, že Centrum Bazalka je pro ni zárukou kvality. „Když Vanda Polívková s Martinou Koudelkovou přijdou s novým nápadem, vždy ho ráda podpořím. Vždyť tady jde o službu, která je v našem kraji opravdu potřeba – pobytové zařízení pro děti a dospělé s poruchou autistického spektra. Děkuji nejen Bazalce, ale i všem dárcům, sponzorům a podporovatelům,“ dodala náměstkyně.

Dojetí nad stavbou nového domova neskrývala maminka jednoho z klientů. „Mít postižené dítě opravdu není úplně jednoduché. V Bazalce před sedmi lety přijali mého syna, kterého do té doby všude odmítali. A teď tu bude mít krásný domov. Zatím to jsou tedy jenom cihly a beton, ale jednou to bude opravdu domov pro naše děti. Ale není to jenom pro naše děti, je to opravdu služba i pro nás, protože když se zeptáte jakéhokoliv rodiče dítěte s postižením, každý řekne, já se bojím, co s ním bude, až my tady nebudeme. Proto vítám každou službu, která funguje a nesmírně si vážím toho, že jste to dotáhli až sem,“ uvedla.

První klienti by se do Domu se zvláštním režimem v českobudějovické čtvrti Nové Vráto měli nastěhovat už začátkem roku 2027.