Krach v Istanbulu: Zelenskyj chce sankce, Leyenová servíruje

Diskuse mezi ukrajinskou a ruskou delegací měla trvat necelé dvě hodiny. Rusko vyjádřilo s rozhovory spokojenost a obě země uvedly, že se dohodly na výměně 1000 válečných zajatců z každé strany. Jednání ovšem skončilo bez dohody o příměří.

Rusko podle ukrajinské strany předložilo nové, tvrdší a nereálné požadavky, včetně stažení Ukrajiny z části vlastního území.

Ruské požadavky jsou „odtržené od reality a jdou daleko za rámec všeho, co bylo dříve projednáno“, řekl agentuře Reuters zdroj z ukrajinské delegace po rozhovorech v istanbulském paláci.

Premiér Velké Británie Keir Starmer prohlásil, že ruský postoj je nepřijatelný a že evropští představitelé, Ukrajina a USA „úzce slaďují“ své reakce.

Německý kancléř Friedrich Merz oproti tomu optimisticky uvítal „velmi, velmi malé diplomatické úspěchy“. Zároveň však zdůraznil potřebu pokračující vojenské podpory Ukrajině. „Nemělo by být pochyb o tom, že jsme připraveni pokračovat v naší podpoře," cituje Merze server Deutsche Welle.

Volodymyr Zelenskyj po setkání delegací hovořil s Donaldem Trumpem a s evropskými lídry a vyzval k přísnějším sankcím, pokud Rusko nepřijme Trumpem navrhované třicetidenní příměří. „Hovořil jsem s prezidentem Trumpem společně s prezidentem Macronem, spolkovým kancléřem Merzem a s premiéry Starmerem a Tuskem. Jednali jsme o setkání v Istanbulu,“ napsal Zelenskyj na svém účtu sociální sítě X, kde připomněl, že Ukrajina je připravena podniknout co nejrychlejší kroky k nastolení „skutečného míru“.

„Je důležité, aby svět zaujal pevný postoj. Náš postoj – pokud Rusové odmítnou úplné a bezpodmínečné příměří a ukončení zabíjení, musí následovat tvrdé sankce. Tlak na Rusko musí být vyvíjen tak dlouho, dokud Rusko nebude připraveno ukončit válku,“ vyjádřil se Zelenskyj, co vůči Rusku „musí“ následovat a jak dlouho.

Spoke with @POTUS together with President Macron, Federal Chancellor Merz, Prime Ministers Starmer and Tusk. We discussed the meeting in Istanbul.

Ukraine is ready to take the fastest possible steps to bring real peace, and it is important that the world holds a strong stance.… pic.twitter.com/CG3pAnN5Ip