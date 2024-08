Bijí na poplach. Ukrajina ztrácí území. Pomalu, ale neustále

Vasyl Kapustej, Ukrajinec, který od roku 2000 žije v České republice a od roku 2014 má české občanství, popsal situaci na frontě. Ve shodě s bezpečnostními analytiky, včetně analytiků washingtonského Institutu pro studium války (ISW), konstatoval, že Rusové den co den postupují na Ukrajině o pár desítek až stovek metrů, ale takový postup je podle jeho názoru extrémně nebezpečný.

„Takhle vypadá postup russáckých okupantských zmrdů v čase. Jen tak pro představu. Ano, je to jen pár set metrů denně. Ano, stojí je to hodně lidí a techniky. Ano, dobývají vesnice srovnané se zemí, kde nic nezůstává. Ale postupují. Za měsíc, dva to dává i několik km a z lokálního taktického úspěchu se to mění na operativně-taktický úspěch,“ bil na poplach Kapustej,

A to se děje v situaci, kdy trojice ruských liberálů propuštěných z ruských věznic kritizuje Západ za zavedení sankcí proti Rusku a sdělují světu, že nelze zaměňovat ruskou společnost a ruského vládce Vladimira Putina.

Šéfredaktor Kyiv Post má za to, že tři propuštění ruští političtí vězni - Ilja Jašin, Vladimir Kara-Murza a Andrej Pivovarov - měli vystoupit, měli odsoudit ruskou agresi vůči Ukrajině a začít tak stavět most mezi demokraticky a svobodně uvažujícími Rusy na jedné straně a mezi Ukrajinci na straně druhé. Tuto příležitost však podle šéfredaktora trojice propuštěných vězňů zazdila. Tři pánové totiž neodpověděli na zásadní otázky.

„Jsou plně s demokratickým světem, nebo je Rusko stále jakýmsi historickým zvláštním případem, který si zaslouží, aby se s ním zacházelo jinak? Je Putinovo Rusko pokračováním despotického ruského imperialismu v adaptované podobě, nebo odchylkou od normy?“ ptal se.

A hned přidal další otázku. Když už byli součástí dohody i turečtí vyjednavači, proč nebyl propuštěn také některý z vězněných krymských Tatarů? „O ukrajinských zajatcích se ani nebudu zmiňovat,“ podotkl šéfredaktor.

Nejvíc ho prý zaskočilo, proč tým demokratické kandidátky na prezidentku USA Kamaly Harrisové telefonoval s Juliji Navalnou, když její muž Alexej Navalnyj už nemohl být součástí výměny a navíc, dokud žil, tak mimo jiné hovořil o ukrajinském Krymu jako o ruském území.

Server Politico v této souvislosti připomněl, že v ruských věznicích sedí asi tisíc politických vězňů.

„Většina politických rukojmích ve věznicích ruského prezidenta Vladimira Putina jsou Rusové. Pro vnější svět a pro velkou část ruské společnosti, která sleduje státní televizi, jsou neviditelní,“ uvedl server.

Rusko se prostřednictvím povedené výměny se Západem snaží ukázat, že je spolehlivým partnerem, na něhož se dá spolehnout. Server Politico však upozornil, že bližší pohled na celou výměnu ukazuje pravý opak.

Rusko ve čtvrtek nasadilo do letadla mimo jiné novináře, politiky a historika. Na oplátku později toho večera Putin na červeném koberci přivítal ruské špiony, kyberzločince a vraha s prokázanými vazbami na Kreml. … Výměnou zajatců dává Kreml Rusům signál, že by se „neměli bát páchat zločiny ve jménu režimu. Vlast je zachrání,“ napsal server.

Přimět všechny strany, aby s výměnou souhlasily, údajně trvalo roky a šance na její brzké zopakování jsou mizivé.

