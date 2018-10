Bill Gates se v Bruselu sejde s Babišem i dalšími zástupci EU

Už dnes odpoledne Gates jedná s předsedou Evropské komise (EK) Jeanem-Claudem Junckerem.

Gates se v posledních letech soustředí na charitativní činnost. Nadace, kterou založil s manželkou Melindou, pomáhá například se zlepšováním zdravotní péče v Africe.

Ve čtvrtek má Gates jménem své nadace podepsat s komisařem pro mezinárodní spolupráci a rozvoj Nevenem Mimicou dohodu o „významném finančním příspěvku“ nadace do Evropského plánu vnějších investic. Peníze mají podle EK sloužit na rozvoj diagnostických zdravotnických služeb v subsaharské Africe. Právě Afrika je z pohledu EU v mnoha oblastech klíčovým kontinentem, podpora a rozvoj tamních států by například měla přispět ke snížení migračních tlaků směrem na sever do Evropy.

S Babišem by se podle dostupných informací mohl ve čtvrtek ráno Gates bavit nejen o rozvojové pomoci v Africe, ale třeba také o rozvoji digitální ekonomiky.

autor: čtk