Binec kolem ČT: Po demonstraci proti sobě se Petr Štěpánek začal smát a smát. Ale je tu totální zvrat. A právě teď...

Reportáž z proběhlé demonstrace: ČT fašistům nedáme! PL nejsou demokracie! Petr Štěpánek je tajtrlík! Obhájci Putina? Jako pět minut Hitlerovi. Klvaňa, Kalousek a další bránili veřejnoprávní TV

Pak přidal pár komentářů k osobám, které na protestu hovořily:

„Adam Černý – šéf Syndikátu novinářů. S českými novináři to asi musí být opravdu hodně špatné, když zrovna tenhle mimoň stojí v čele jejich uskupení. Ani po 15 letech od kauzy TV Nova ještě nebyl s to zjistit si správná fakta. Blábolí nesmysly a lže, až se mu od úst kouří.

Tomáš Klvaňa – pan Radar. Snad nikdo v téhle zemi toho neudělal tolik pro to, aby veřejnost byla proti americkému radaru na území České republiky, jako tenhle nešťastník, který jej měl obhajovat.

Martin Vadas – šet FITESu, Filmového a televizního svazu. Člověk přímo napojený na ČT. Kdysi jsem jej kvůli jeho metodám přirovnal k bolševické domovnici. Nezapomněl. Já taky ne.

Václav Marhoul – režisér a bývalý ředitel Barrandovských ateliérů, který je přivedl ‚zugrund‘. Vzpomínám, jak se ke mně kdysi, když jsem ještě byl členem Rady pro vysílání, lísal.

Fakt impresivní řečníci! Gratulace pro Milion chvilek pro demokracii alias Milion chvilek pro demagogii,“ nezapomněl si Štěpánek kopnout.

Nakonec přidal ještě foto před začátkem akce s dodatkem: „Na demonstrace proti Štěpánkovi nechodím, ale asi tak půl hodinky předtím jsem šel náhodou kolem. Tak jsem si ty nešťastníky z Milion chvilek pro demokracii alias Milion chvilek pro demagogii aspoň vyfotil.“

Jako poslední příspěvek dal Štěpánek k lepšímu svou píseň Jak se Honzík učil latinsky. „Fakt se nad tím českotelevizním Kocourkovem královsky bavím. A abysme z tý politiky úplně nezblbnuli, věším sem pro odlehčení jednu bláznivou píseň,“ zakončil své komentáře na adresu protestujících.

Smích? Přešel.

Podle informací serveru aktualne.cz se přitom k nominaci Štěpánka neschyluje. Premiér Babiš považuje volbu Petra Štěpánka za nesmysl, o jeho výběru údajně nevěděl a poslancům řekl, že nechápe, jak se mohl stát nominantem. Řekl to na schůzi poslanců ANO.

A sám Štěpánek informoval na sociální síti Facebook, že zaslal šéfovi poslanců ANO Faltýnkovi následující mail:

Knížka jednoho bývalého politika se jmenuje "Hlavně se neposrat". Někteří poslanci ji evidentně nečetli.

Tohle jsem právě odeslal:

Ing. Jaroslav Faltýnek

předseda poslaneckého klubu hnutí ANO

Vážený pane předsedo!

O nominaci do RRTV jsem nijak neusiloval. Iniciativa poslanců z několika politických stran mě překvapila stejně jako, že mě nakonec navrhlo hnutí ANO. Ale považoval jsem to z Vaší strany za originální a odvážný krok. Také proto jsem na tuto nabídku kývnul, ač jsem věděl, že mi to někteří lidé budou vyčítat.

Že moje nominace vzbudí nějaké reakce, jsem předpokládal. Že se zájmové kruhy napojené na Českou televizi odkopou až tak moc, překvapilo i mě. Asi se na Kavčích horách opravdu bojí a asi mají proč.

To, že někteří poslanci ANO ze své podpory nyní pod tlakem zájmové a finanční lobby České televize couvají, považuji za hrubou politickou chybu. Vaši protivníci to stejně neocení, naopak obratem to označí za zbabělost a otočí to proti Vám.

Je mi šedesát let, názorově i finančně jsem zcela nezávislý. Přestože pro mě Vaše nominace měla jistý symbolický i satisfakční význam, k návratu do RRTV se nijak neupínám.

Situace, kdy se někteří Vaši poslanci chystají hlasovat proti nominaci svého vlastního hnutí, postrádá logiku. Něčeho takového nemám zapotřebí se účastnit. Proto svůj souhlas s kandidaturou do RRTV odvolávám.

V úctě

Mgr. Petr Štěpánek

2. 10. 2018

autor: kas