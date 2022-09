Blackout. Cílená akce vlády. Toto a mnohé další zaznělo v debatě se Štěpánem

Stanislav Novotný si do dalšího dílu pořadu „O čem se mlčí“ pozval Vladimíra Štěpána, jenž hovořil o energiích, jejich cenách, ale i o demonstraci na Václavském náměstí. „Tady to je něco neskutečného, jaký přínos ta demonstrace měla. Jednak tedy psychologický, že to šlo do celého světa a dali jsme od roku 1989 zase poprvé vědět, že jsme rovnoprávný stát, ale hlavně ty přínosy ekonomické. Den po demonstraci klesly ceny plynu,“ poznamenal mimo jiné Štěpán.

„Zločinná vláda Petra Fialy bez mrknutí oka poslala z našich daní firmě ČEZ 74 miliard korun. Přestože by měli aktéři, minimálně premiér a ministr financí, po takovém kroku sedět ve vazbě, podpořila vláda ze státního rozpočtu, tedy z našich daní, jakoby se nechumelilo, soukromou firmu Energetický a průmyslový holding Daniela Křetínského a Sev.en energy Pavla Tykače. Aby mohli prodávat budoucí výrobu elektrické energie. To se to podniká, že, páni bez svědomí? Hlavně, když si sáhnete do našich peněženek. Nebojíte se, že si kromě politiků lidé najdou i vás?“ zeptal se úvodem moderátor Stanislav Novotný.

„A protože uplynulo několik dní od průlomové demonstrace, kdy se na Václavském náměstí v Praze sešlo nejméně 120 tisíc lidí, aby se ostře vymezili vůči současné vládě, která dělá všechno pro to, aby se raketově zvyšovaly ceny všech energií, pozval jsem do studia jednoho z frontmanů demonstrace a zároveň špičkového energetického odborníka ze skupiny Energie není luxusní zboží Vladimíra Štěpána,“ dodal Novotný.

Štěpán hovořil zejména o vlivu celé transakce na ceny. „Ty jsi řekl tu první část, že někdo tady jako soukromé subjekty prakticky dostaly peníze, ale já vidím riziko v té části, jež znamená, k čemu ty peníze slouží. A ty peníze slouží k tomu, aby se vyvezla elektřina a ta elektřina tady potom bude chybět, protože když v zimě nebude plyn, což tedy téměř jistě nebude, když Rusové zavřeli kohoutky, tak lidé přejdou, i fabriky, z plynu na elektřinu a bude blackout,“ míní Štěpán.

„Ty jsi na Václaváku v sobotu řekl, že jsi schopen vyjednat kontrakt, jenom když vláda požádá... – už ti volal ministr Síkela, nebo dokonce pan premiér Fiala?“ zeptal se dále Novotný.

„No, ministr Síkela ani premiér Fiala nám nevolali, nikomu ze skupiny, trvá to už rok, první dopis byl ještě v listopadu, bych řekl, na Babišovu vládu, a od té doby už několikrát na tuto vládu, ale žádná reakce... A já vidím ten problém v tom, že když Rusové zavřeli ten kohoutek, a my máme tu spotřebu dneska osm milionů kubíku za den, tak jich bude brzy 50 milionů kubíků za den, a jediný plyn, který máme, bude plyn v zásobnících, a ten je Němců. Takže první otázkou je, jestli ten plyn poskytnout, a za druhé, za kolik. Může to být 50, 60, 70 korun – a na to já jsem reagoval na obojí, že z hlediska cenového i bezpečnosti dodávek už v lednu jsem chtěl po vládě, ať vydá ten papír, že tam zajedu – protože jsem to dělal pro tři státy EU, ty kontrakty, a že ten plyn přivezu, že je nejlepší čas. Teď máme září a zřizují státního obchodníka, kde nikdo nebude umět ten plyn nakoupit. Takže ten je určen pro dodávky pro sociálně slabé, ale neřeší nám tento problém, a to je průšvih,“ zmínil Štěpán.

Novotný se pak velmi zostra strefil do vlády, která podle něj nechá umírat děti na podchlazení. „Před demonstrací se v obavách ale snížila ta elektřina, to znamená, že je to čistě spekulativní záležitost. To znamená, že je to tunel jako blázen,“ dodal Novotný.

„Tady to je něco neskutečného, jaký přínos ta demonstrace měla. Jednak tedy psychologický, že to šlo do celého světa, a dali jsme od roku 1989 zase poprvé vědět, že jsme rovnoprávný stát, ale hlavně ty přínosy ekonomické. Den po demonstraci klesly ceny plynu. Teď premiér říká, že zavede tarify se sníženými cenami, tarify dodávek energie pro ty zranitelné. To všechno jsou přínosy demonstrace. Jedné demonstrace.

A ta demonstrace druhá, která bude 28. 9., ta se bude konat v desítkách měst, a já si myslím, že počet lidí bude desetinásobný.

Protože tím, jak premiér nazval ty demonstranty, víceméně jako nějakou lůzu proruskou, a nás taky, tak já jsem řekl, že se k tomu hrdě hlásím, protože jestli jsem takový proruský grázl, když tedy jedu pro kontrakt, aby lidi nezmrzli, a aby nepřišli o domy...

Já podezřívám vládu, že přes vysoké ceny energie, přes připravované zdanění, přes tu obrovskou inflaci těch cen, připraví tady miliony lidí o domy a byty. A já bych chtěl vědět, že to není cílená akce vlády, ale zatím mě všechno vede k tomu, že to je cílená akce,“ řekl Štěpán.

