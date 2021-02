Blatný a Bartoš v Partii řešili nákazu. Pak do vysílání pustili lékařku z Karlovarska. A zamrazilo: Většina pacientů tu zmírá. My vás prosíme...

reklama

Hosty první hodiny Partie na CNN Prima News byli ministr zdravotnictví Jan Blatný (nestr. za ANO) a předseda Pirátů Ivan Bartoš.

V nemocnici leží ve vážném stavu už více než 1300 lidí. To je nejvíc od počátku epidemie. Více než 19 tisíc lidí zemřelo.

„Jak se vám spí?“ zeptala se ministra Blatného Tománková.

„To není o tom, jak se mně spí,“ odpověděl Blatný. Ani ve spánku se prý ale nedokáže zbavit myšlenek na řešení epidemie. Ve vysílání proto žádal občany, aby dodržovali protikoronavirová opatření. „Já se snažím změnit ten boj v nějaké společné zabránění té situaci. Jenom nařízení epidemii nevyřeší,“ sdělil ministr.

„Ve chvíli, kdy každý jeden z nás nebude dodržovat opatření, která nařídíme, tak můžeme mít opatření, jaká chceme, a nebude to fungovat. Ale ve chvíli, kdy víme, že ten virus se ta opatření snaží obejít, tak je především potřeba je dodržovat. A možná je budeme muset i zpřísnit. Ale jenom to zpřísnění nepomůže,“ pokračoval Blatný.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. BPP



ministr zdravotnictví Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Já si nemyslím, že by ten virus byl tak chytrý a řekl si, že tady je nejhloupější vláda, nejhloupější premiér, tak se tady usadím. Ve chvíli, kdy vidíme, že Česká republika svítí v porovnání se zbytkem Evropy, tak je potřeba se nad tím zamyslet,“ zdůraznil Blatný. „Já si nemyslím, že máme hloupé obyvatelstvo,“ dodal.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Poté dostal slovo Bartoš a připomněl, že virus se šíří v rodinách a v zaměstnání. „Chraň bůh zasahovat do rodin,“ zvolal, „ale v tom zaměstnání s tím číslem pohnout můžeme,“ dodal. Volal po testování ve firmách, po nošení respirátorů a tak podobně.



Ivan Bartoš. (FOTO: Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News)

„Já mám hezkej cíl a ten si myslím, že hodně lidí chápe. Vrátit ty děti do škol. Pojďme si říct, že to je ten náš cíl. Ne potěšit vládu, ale říct si, že když to bude takhle a takhle, tak se děti vrátí do škol. Tohle prostě dává smysl, ne když si ukazujete grafy a mapy,“ zdůraznil Bartoš.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Blatný konstatoval, že vláda se s opozicí shodne v tom, že situaci je třeba stabilizovat. V nejpostiženějších krajích – Karlovarském a Královéhradeckém – může pomoct větší očkování. Vláda proto pošle více vakcín právě do těchto krajů.

Anketa Co může být největší překvapení sněmovních voleb? Až třetí místo hnutí ANO 5% Patová situace, nemožnost sestavit vládu 65% Postup Šlachty nad pět procent 21% Výhra ODS, TOP 09 a lidovců 5% Vypadnutí KSČM a ČSSD ze Sněmovny 4% hlasovalo: 809 lidí

Poté se vrátil ke zmatku, který vyvolává vláda. „Proč pan premiér Babiš, když ještě neproběhlo to jednání, kde promluví i pan Plaga... Proč ministr Havlíček řekne, že se otevřou obchody, ale za čtyři dny je to jinak? Tady si myslím, že se bere ta nedůvěra,“ zdůraznil pirát.

Blatný konstatoval, že pandemická situace se rychle mění. V lednu to podle Blatného v jednu chvíli vypadalo, že se situace lepší a bude možné rozvolňovat, jenže pak se během tří dnů situace razantně změnila a přibylo nemocných. „Já vám neumím nic slíbit. Mám už trochu obavu něco slíbit. Ale pořád děláme všechno pro to, aby se děti do škol vrátit mohly,“ konstatoval Blatný.

V tuhle chvíli je třeba dostat do škol testy pro žáky. Blatný prý neslyšel nic o tom, zda se vyvíjel nátlak na to, aby byla vybrána jedna konkrétní firma na dodání testovacích sad pro školství.

„Já jsem to viděl na jaře, kdy se ministři Adam Vojtěch (za ANO) a Jana Maláčová (ČSSD) hádali, kdo koupí respirátory do domovů pro seniory, tak my jsme je rozváželi, kde to šlo, do domovů, které nepatřily pod Prahu a pod městské části. A ministři se hádali na Twitteru. Pak vidíte, kde se bere ta nedůvěra,“ uvedl Bartoš.

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. ČSSD



ministryně práce a sociálních věcí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA BPP



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Slovo dostala také koordinátorka zdravotní péče v Karlovarském kraji, lékařka Dagmar Uhlíková. Vykreslila pochmurný obraz.

„Snažíme se pacientům poskytnout maximální péči, ale bohužel většina z nich zmírá. Na infekčním oddělení máme ročníky narození 1998, 1999, 2001. Každý z nich má rodinu. Na jednotkách intenzivní péče máme ročníky narození 1972 i 1996. My se ze věch sil snažíme, ze všech sil, které už nemáme, a jediné, o co prosíme, je, aby každý dělal, co může,“ poprosila lékařka.

Blatný konstatoval, že v Karlovarském kraji se teď situace o něco zlepšila, ale vláda musí být připravena i na krizovou variantu. To jest na variantu, kdy by se necovidoví pacienti mohli přesunout v krajním případě např. do tělocvičen.

Bartoš zdůraznil, že je třeba řešit příčiny tohoto stavu, nikoli jen následky. V krajním případě můžeme převážet pacienty i do Německa.

„Ale ono to není tak, že sanitka jednoduše odjede do Německa a je to vyřešeno. S tím je spojena spousta věcí,“ upozornil Blatný. Rámec spolupráce se prý ale dohaduje.

Došlo i na odchod Romana Prymuly z postu poradce předsedy vlády. Blatný zdůraznil, že o tom nemá žádné informace. A Bartoš konstatoval, že pan Prymula toho možná měl dost a odešel jako poradce od vlády, tak jako řada lidí před ním.

Než se Blatný rozloučil s diváky, prozradil, že má informace, že Hrad vyjednává o dodávkách ruské vakcíny Sputnik. Osobně proti tomu nic nemá. „Já nemám nic proti ruské, čínské nebo jakékoli jiné vakcíně, ale jak už jsem říkal, budu trvat na tom, že každá vakcína musí projít standardním schvalovacím procesem,“ řekl Blatný.

Psali jsme: „Babiš za nás lobboval? Co to říkáte za nesmysly?“ Testy pro školáky jen tak nebudou… Usaďte se a čtěte Jo tak on na tom fotbalu „makal“?! Dvořák z ČT si omluvil svou účast na Slavii, ale ještě to zhoršil. Veřejnost ve varu Armáda za rok boje proti koronaviru nasadila asi 17.500 vojáků Čína přišla s vlastní teorií o koronaviru: Proč mají USA po světě tolik laboratoří?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.