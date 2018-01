Blbé, pane Drahoši, blbé... I kavárna vás odepisuje. Vyhrocené ohlasy na show na TV Prima

Už během debaty se ozval analytik Štěpán Kotrba, který dospěl k názoru, že sleduje duel králíčka s kobrou, přičemž králíček se v souboji úplně ztrácí a kobra vítězí 3:0. Kobru podle Kotrby představuje Miloš Zeman, zatímco králíčka reprezentoval Drahoš. Pokud jde o otázku zákazu kouření v restauracích, kobra prý vedla na body 2:1. Ve chvíli, kdy oba kandidáti odpovídali na otázku dezinformací a činnosti BIS, Kotrba dospěl k názoru, že kobra, čili Miloš Zeman, zvítězí 6:0. Pro „králíčka", tedy pro Jiřího Drahoše to prý vypadalo nadějně, když se mluvilo o dohodě známé pod označením Dublin IV, který má nově nastavit pravidla azylové politiky v EU. Tam to podle Kotrby vypadalo na výsledek vyjádření poměrem 2:1, jenže pak přišla řeč na Angelu Merkelovou a tady prý Miloš Zeman zase jasně zvítězil 3:0. Sečteno a podrženo, debatu před televizními kamerami podle Štěpána Kotrby opanoval stávající prezident Miloš Zeman.

Téhož názoru byla pravděpodobně také analytička Irena Ryšánková, která v reakci na Drahošova slova z kampaně napsala, že by také mohla kandidovat na prezidentku. „Umím zabít a stáhnout králíka. Za pět let do toho jdu," uvedla doslova.

Poslanec ODS Václav Klaus mladší ocenil, že prezident Zeman ještě dokáže výrazně zabodovat v diskusi. „Že prezident Zeman dokáže ještě někoho knokautovat v diskusi - bych fakt nečekal. A není to jeho zásluha, ten soupeř je zoufalý," zdůraznil zákonodárce.

Moderátor Luboš Xaver Veselý položil prostý dotaz. „Prosím, je tady ještě někdo, kdo si myslí, že prof. Drahoš může být prezidentem," otázal se při sledování debaty. Podobně jako Štěpán Kotrba si i Luboš Xaver Veselý pomohl příměrem z říše zvířat. Před kamerami se prý střetli „bernardýn vs. jorkšír".

Advokátka Klára Samková při pohledu na televizní obrazovku usoudila, že pan Drahoš je stažený a nestále v defenzivě.

Se svou troškou do mlýna přispěl také šéfredaktor MF Dnes Jaroslav Plesl. „Tomuhle umí čelit jenom Klaus," napsal krátce a jasně. Konstatoval také, že teď nastane hon na čarodejnice, protože se bude hledat viník Drahošova výkonu.

Fotogalerie: - Zeman versus Drahoš poprvé

Že Drahoš před kamerami nijak nezazářil, uznal také aktivista Jakub Pitron, který se řadí mezi podporovatele pana profesora. „Bože, dejte Drahošovi na ty dva dny před debatou v ČT k ruce někoho, jako je Pavel Novotný. Tohle není normální," posteskl si. Téhož názoru byl i redaktor serveru info.cz Vratislav Dostál. Nechápal, jak mohl být Drahoš v debatě tak slabý a nepřipravený.

Tím však vlna reakcí stále nekončila. Stranou nezůstala stát ani bývalá poslankyně za ČSSD Pavlína Nytrová, která proslula svým kontroverzním výrokem že „homosexuálové chtějí sex s dětmi". V létě 2016. Později prohlašovala, že si na svém výroku trvá a to i navzdor tomu, že ji za něj kritizují její kolegové sociální demokraté. Pavlína Nytrová později ČSSD opustila s tím, že ve straně dochází ke korupčnímu jednání a s tím ona nechce mít nic společného.

„Sleduji Česko hledá prezidenta. Vážení FB přátelé, cítíte tu naprosto jednoznačnou převahu Zemana? To snad musí objektivně přiznat všichni sledující, " napsala na sociální síti Facebook.

Marketingová expertka Markéta Lukášková se na debatu podívala z trochu jiného úhlu. Zhodnotila moderátora Karla Voříška. „Proč tyhle debaty moderujou naprostý lamy typu Voříšek a Koranteng. Bože můj," podivovala se na sociální síti. Pavel Šafr se také obul do televize a nikoli do samotných kandidátů. „Forma, jakou zvolila televize Prima, je opravdu neuvěřitelná. Udělala z volby prezidenta gladiátorské utkání před rozlíceným davem. Je to naprosto stupidní. A nesmyslné vzhledem k charakteru volby hlavy státu," napsal roztrpčeně.

Jak šel čas, přicházely další a další reakce. „Zajímavost: Když Zeman střílí další urážku na Drahoše, nedívá se vůbec na něj, ale otáčí se směrem k nejradikálnějším rowdies ve svém kotli - a tetelí se blahem, jak se mu to zas povedlo," napsal k debatě Václav Dolejší.

Pravdou je, že fandové Miloše Zemana v publiku se projevovali velmi hlasitě a často. Erik Tabery při sledování debaty došel k závěru, že formát debaty byl doslova šílený. Stejně tak bylo podle jeho názoru šílené publikum a do třetice všeho zlého byl podle jeho mínění šílený i moderátor Karel Voříšek. Jeden z občanů v diskusi pod vyjádřením Erika Taberyho doplnil, že „šíleně slabý byl i prezidentský kandidát Jiří Drahoš. Tabery však oponoval, že záleží na úhlu pohledu.

Barbora Koukalová ze serveru expres.cz dospěla k názoru, že Zeman jasně převažuje. „Špatný, špatný, Zeman jasně převažuje," sdělila svůj názor.

Korunu tomu nasadil sociální demokrat Dalibor Dvořák, když Jiřího Drahoše ohodnotil podobně jako ve škole. „Drahoš je jak já u maturity. Okruhy měl a stejně se nepřipravil. Ještěže tam má taky hodného zkoušejícího.

