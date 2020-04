Blbec, vych*anové, hovada... Konvička o Prymulově karanténě: Vážné podezření, kdo to kazí a proč

„Srazit faktor infekčnosti za 3 týdny z cca 2,6 (virus jede jak zjednaný) na 0,9 (virus umírá) bez policejních represí, bez totálního utlumení života, s výlety do přírody a občasným okýnkovým pivkem bylo neuvěřitelné vítězství kázně a vynalézavosti českého národa," míní Konvička ve svém statusu.

„Podělat to vládní nekonzistencí, nesmyslným uvolňováním, svačinkami bez roušek u prezidenta, stažením se premiéra do prdele a otevřením hobbymarketů... může jen blbec," dodal. "Nebo někdo, komu vítězství nevyhovovalo. Protože by znamenalo konec nouzového režmu ke konci dubna ('vyhráváme') a tím pádem konec nadějí na pád ekonomiky a výkup firem a majetků, zalevno, vychcaným čobolem," míní Konvička.

„Opozice', což je banda submisivů, vychcanů, imbecilů a fetek, místo aby s premiérem táhla směrem k vítězství, mu okopávala kotníky žvástama o ‚chřipečce', ‚promoření' a ‚záchraně ekonomiky'. Ještě horší byla část ‚alternativy' - tolik psychopatů a popíračů evidentního snad nemají ani v Bruselu. Tak premiér jim holt všem ulevil - je hodnej," uzavřel Konvička.

Konvička si v jednom ze svých příspěvků všiml také rozhovoru s exguvernérem ČNB Zdeňkem Tůmou, který by hned po Velikonocích pustil děti do školy. Konvička jej nazval promořovacím psychopatem. „Tahle krize je fantastická zejména v tom, že odhaluje, jaká neskutečná hovada mezi sebou máme - a že tuhle společnost léta vedli asociální zločinci (jako tenhle jouda), hlupáci (jako polovina politické opozice) a exhibicionističtí nedouci (všelijací chřipečkářští akademici a doktůrci)," uvedl Konvička s tím, že to je naštěstí bývalý guvernér ČNB.

„Co vlastně v rozhovoru říká? Že virus ‚není tak nebezpečný, jak se zdálo'. OK - Není. Jenže už neříká, že tomu tak je POUZE díky včasné karanténě a netušené kázni a vynalézavosti našich lidí. Co by virus dělal bez opatření, to víme z Lombardie, Belgie, Británie, Paříže, New Yorku. Ten jouda zjevně neumí (nebo nechce) ani porovnat běžně dostupná data. A tohle vemeno vedlo banku..." rozčílil se Konvička. „Co by se stalo, kdybychom přistoupili na jeho návrhy? Když pominu, že školy by prostě neotevřely (polovina učitelů na marodkách, polovina dětí taktéž, sociálky a poliši by na vynucování "neměli kapacitu"), tak... Které podniky by rázem zázračně otevřely a začaly prodávat a generovat zisk? Automotive těžko. Bytová výstavba těžko. Spoření, pojišťovnictví atd. ani náhodou. Přeshraniční turistický ruch rozhodně ne. Hospody … ty ano, ale beztak by je naplnili jen alkáda a hazardéři, nikoli rodinky na svátečních a skupinky manažerů na pracovních obědech. Kdyby byl ekonom, a ne idiot, věděl by, že podniky v tuto chvíli potřebné a užitečné (tj. ty, které mají odbyt) normálně jedou - ať jsou to elektrárny a internetoví provideři, nebo potraviny, nebo drobná řemesla (ok... nikdo to nikam nehlásí), nebo distribuční firmy, nebo zemědělství, chemický průmysl, lékárny, údržba a opravy všeho možného. Nejede prostě to, co buď nemá odbyt (automobilky a návazné výroby), nebo by rizika vysoko převyšovala přínosy (což jsou hospody … ale i zábava, nebo třeba sexuální průmysl)," dodal. „Před týdnem (6.dubna) jsem poukázal na fakt, že 403 hospitalizovaných a 89 z nich ve vážném stavu, asi není důvod škrtit nadále ekonomiku drakonickou karanténou. Okamžitě jsem byl pokryt kritikou za necitlivost a neúctu k prozíravému přístupu Vlády ČR (nic proti uměřené, zdůrazňuji: uměřené - opatrnosti)," píše pro změnu Petr Markvart.

„Ke včerejšímu dni to bylo 436 hospitalizovaných, z toho 100 ve vážném stavu. Z celkového počtu 6033 infikovaných (ve skutečnosti však je infikovaných až trojnásobek) to znamená, že těžší průběh nastává u 2 % infikovaných a velmi těžký u 0,5 %. Tolik statistika. A znovu se ptám: Už je naše ekonomika konečně dostatečně koronizována? Nebo budeme dále čekat na něco, co asi nikdy nenastane? QUOD USQUE TANDEM ABUTERE CATILINA PATIENTIA NOSTRA?" zeptal se ve svém včerejším příspěvku Markvart, napodobuje tak Cicera, který se ve větě ptá: Jak dlouho budeš pokoušet naši trpělivost, Catlino.

