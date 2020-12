Blivajz! Pravda o Pirátech: Lidi musí vědět. Babišův řev nebyla náhoda a bude zle

reklama

Premiér Andrej Babiš se během poslaneckých interpelací minulý čtvrtek ostře pustil do Pirátů, kteří podle něho představují největší ohrožení naší země. Naše redakce se blíže podívala na to, jaké nálady vůči Pirátům v hnutí ANO panují.

Co na adresu Pirátů premiér pronesl? Pro připomínku to zopakujme: „Vy jste extrémní levice. Vy jste ti neomarxisti, kteří zjišťovali v Praze, jestli náhodou někdo nemá nějaký velký byt, a když má velký, tak ho zdaníme. Vy jste největší ohrožení této země. Největší, definitivně. Promigrantská neokomunistická parta podporovaná z Evropského parlamentu,“ naštval se Andrej Babiš během pravidelných interpelací.

Šéf Pirátů Ivan Bartoš následně pro Český rozhlas uvedl, že ho Babišova slova mrzí, protože to míří i na jejich lidi. „Jemu to zřejmě poradili marketéři, ať to říká, že se to asi dostane mezi lidi. Kdo se podívá na naši práci, tak vidí, že jsou to jen jakési nálepky a možná bych to označil za ubohost komunikace pana premiéra, pokud je to jeho nová strategie, tak nechť ji dělá,“ konstatoval Bartoš.

Faktem nicméně je, že kritické názory na Piráty ve smyslu, že přebírají mnohdy výrazně levicovou a zelenou agendu, zaznívají již dlouho. Konec konců, europoslanci za Pirátskou stranu jsou v Evropském parlamentu členy frakce Zelených, která bývá označována za krajně levicovou a jsou v ní zastoupeny názorové proudy prosazující evropskou federaci, stopku pro jadernou energii či uhlíkovou neutralitu starého kontinentu do roku 2050.

Během vnitrostranické pirátské debaty kolem možnosti vzniku volební koalice s hnutím STAN navíc někteří členové na otevřeném webovém stranickém fóru uváděli, že by Piráti mohli se Starosty a nezávislými naložit stejně jako se Stranou zelených a vysát jim voliče a vytlačit je z politického trhu.

Citovaná reakce předsedy Pirátů Ivana Bartoše sice operuje s tvrzením, že velmi kritická Babišova slova byla jen produktem marketingu, jenže naše zjištění tomu neodpovídají. Mínění, které ve Sněmovně vyslovil Andrej Babiš, sdílí řada dalších politiků hnutí ANO.

„Premiérovo vyjádření bych kompletně podepsal. Je potřeba, aby se to dostalo k široké veřejnosti, protože mám obavu, že velká spousta lidí si tohle vůbec neuvědomuje, a to dokonce i část voličů Pirátů. Berou je jako určitou alternativu a mladé osvěžení v politice a už moc nevnímají, co ta ‚mladá krev‘ hlásá. Množství pirátských návrhů je levicové i na komunisty. Piráti tvrdí, že nejsou pro migraci, že jsou proti kvótám, ale pak se podíváte na prohlášení jejich členů a je to naopak. Piráti tvrdí, že nejsou extrémní levice, ale když si vzpomenete na to, co všechno už chtěli zdanit, zatočí se vám z toho hlava. Tvrdí, že jsou proti cenzuře, ale nic proti likvidaci svobod nedělají. Tvrdí, že jsou proti šmírování, ale v Praze chtěli šmírovat soukromé byty. Vytlačují auta, znepříjemňují lidem život. Když si představím, že by měli být ve vládě, vstávají mi vlasy hrůzou na hlavě. Ta strana je takový komunisticko-zeleno-sluníčkářský blivajz a čím dřív si to lidi uvědomí, tím líp pro Českou republiku,“ řekl naší redakci vlivný člen hnutí ANO.

Podle něho by si to měli uvědomit všichni, kdo si tak přejí, aby Andrej Babiš se svým hnutím skončil ve vládě. „Chápu, že se někomu nemusí líbit, jak pan premiér vládne, jak někdy vystupuje atd. Jenže ať si ti lidé představí, co by se dělo, kdyby do premiérského křesla ve Strakovce vletěl Ivan Bartoš s tou svojí ajťácko-anarchistickou omladinou bez životních zkušeností. Pokud si tohle lidi představí, uvědomí si, že by potom ještě rádi vzpomínali na Babiše, na kterého teď nadávají,“ dodává náš zdroj s tím, že vrcholem všeho prý je „pirátské udávání v Bruselu, které nemá nic společného se sebevědomou politikou v suverénní zemi“.

Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek v komentáři pro ParlamentníListy.cz naopak vidí premiérova slova jako nálepkování, které nefunguje.

„Pan premiér zjevně cítí, že mu poněkud teče do bot, že zklamal při řešení pandemie a lidi nechtějí z peněz státu platit jeho dotace, ještě k tomu na dluh. Země evidentně potřebuje někoho, kdo zvládne řešit problémy lidí v moderní době. Nedovedu si vysvětlit, proč bývalý člen KSČ středové Piráty nálepkuje marxismem. Nálepkování nefunguje. Odborně se tomu říká psychologická projekce negativních vlastností na oponenta. Sebevědomý politik to nemá zapotřebí. Přeji panu premiérovi, aby důstojně dokončil volební období a v osobním životě se mu dařilo,“ řekl nám Michálek.

Pražský poslanec a zastupitel za hnutí ANO Patrik Nacher nedávno k dvouletému působení aktuálního vedení hlavního města přinesl zhodnocení pirátské politiky v Praze. Dosavadní výsledky koalice srovnal se smaženicí z jedovatých muchomůrek. „Praha pod vedením primátora Zdeňka Hřiba se nejvíce vyznačuje plíživým ideologickým aktivismem. Zvyšování různých daní, poplatků a třeba i MHD pouze vysává peníze z kapes obyvatel Prahy. Paradoxně se tak ukazuje, že nejvyšší cenu za tento styl politiky zaplatí mladí lidé v produktivním věku,“ říká

Podle Nachera Piráti v Praze popírají své základní programové body. Chovají se netransparentně, významné funkce rozdávají bez výběrového řízení, falšují záznamy z jednání městské rady, nezajímají se o skutečné problémy města a lidí a z úst primátora zaznívají výhrůžky.

Podobné to prý je i v oblasti dostupnosti bydlení, kde velká krize stále trvá. „Vedení města nepřišlo za dva roky s žádným koncepčním řešením a těžko lze očekávat, že problém dokáže vyřešit ve zbytku funkčního období. U družstevního bydlení se koalice pohádala přímo mezi sebou a primátor si na materiál radní nechal udělat protianalýzu za půl milionu. Tohle otráví život všem, kteří aspoň doufali,“ uvádí Nacher a připomíná až dvojnásobné zvýšení daně z nemovitosti a zdražení svozu odpadu o třetinu.

V oblasti dopravy pak dle jeho slov Piráti a jejich koalice doslova otravuje lidem život. Nejenže masivně zdražuje hromadnou dopravu, ale výrazně omezuje tu automobilovou. „Do politiky hlavního města v oblasti automobilové dopravy vstupuje daleko více ideologie nežli odbornosti. Neschopnost vedení města dotáhnout klíčové dopravní stavby je maskována mediálními balonky v podobě nečekaných dopravních uzávěr v centru města,“ dodává Patrik Nacher. Příkladem může být uzavření Smetanova nábřeží od Národního divadla ke Karlovu mostu v jednom směru a zbudování restauračních zahrádek v jízdním pruhu, kam ani přes léto skoro nikdo nechodil.

Připomeňme ještě dva měsíce starou kauzu, kdy premiéra obvinil Ivan Bartoš ze lži, když premiér řekl, že Piráti bývali jeho hlavními spojenci. Předseda vlády tehdy prostřednictvím našeho serveru ParlamentníListy.cz prozradil, co po něm před lety měl šéf Pirátů chtít.

„Mrzí mě to vyjádření, protože já nelžu. Není pravda, že bych označil Piráty za své bývalé hlavní spojence. Já jsem řekl, že když jsem vstupoval do politiky, domníval jsem se, že když se Piráti dostali do Sněmovny, budeme spolupracovat, protože nejsou tradiční politická strana. To nenastalo,“ řekl nám počátkem října Babiš.

Takové domnění měl premiér prý proto, že dříve se s Ivanem Bartošem setkal, dokonce si pamatuje, kde to bylo. „Protože jsem skutečně s panem Bartošem byl dvakrát na kávě. Možná jsem se někde vyjádřil, že na pivu, ale byli jsme na kafi. Sešli jsme se v hotelu Jasmín, což bylo mezi ulicí Politických vězňů a Václavákem, dokonce bych dokázal ukázat i na stůl, kde jsme seděli. Nevím, proč to pan Bartoš říká, proč mě napadá. V červenci 2014 mi pan Bartoš poslal SMS, a tehdy, už myslím, nebyl předseda Pirátů, co má udělat pro to, aby se stal primátorem Prahy za hnutí ANO. Toto může potvrdit novinářka Marie Bastlová, s kterou jsem si esemeskoval 30. října 2017 a ptala se mě na to paní Novotná Guryčová. On to tehdy komentoval, že to byl pokus o vtip, ale to žádný pokus o vtip nebyl,“ odmítl premiér (více ZDE).

