Blokace webů: Zásadní soudní spor vrcholí. Kdo údajně nesmí prohrát?

Svědomí Národa připomíná kauzu vypínání webů na jaře v roce 2022, tehdy operátoři na výzvu Fialovy vlády a vojenského zpravodajství zablokovali kvůli Rusku desítky „dezinformačních“ webů, které měly šířit proruskou propagandu.

O dva roky později je k dispozici rozhodnutí osmi různých soudních senátů, že ze strany státu nešlo o postup podle zákona, výzva byla pouze doporučením a operátoři weby blokovali o své vůli. Porušili tím evropské nařízení o síťové neutralitě.

Patří mezi ně i společnost T-Mobile, ta nyní čelí žalobě jednoho ze zablokovaných webů AC24. Městský soud v Praze ve svém rozsudku označil blokaci ze strany T-Mobile za nezákonnou. Spor pokračuje nyní u obvodního soudu, který má rozhodnout o výši odškodného pro provozovatele webu na základě ušlého zisku, uvádí server Svědomí národa ve své reportáži.

Tento případ bude mít precedentní dopad na posuzování obdobných sporů v budoucnosti. Souvisí s principem svobody projevu jako takovým.

Investigativní novináři z Českého rozhlasu získali dopis od vojenského zpravodajství řediteli T-Mobilu, který žalovaná strana nechala založit do spisu, avšak jako podmínku si kladla, aby se nedostal na veřejnost. V dopise vojenské zpravodajství upozorňuje na to, že v případě prohry T-Mobilu u soudu s dezinformačním webem může dojít k oslabení důvěry ve stát a oslabení ochoty soukromých společností se státem spolupracovat.

Následně vysvětluje, že tento spor je podstatný pro status svobody projevu v České republice. „Zcela jednoznačně se dá konstatovat, že operátor zaujímá na trhu významné postavení a v případě, že koná tímto způsobem a učiní takovouto blokaci, že to má dalekosáhlé důsledky do těch základních práv, což je právo na svobodný projev a právo šířit a přijímat informace. Jednoznačně došlo k velice bezprecedentní situaci a je potřeba na ni velice kriticky nahlížet,“ uvedla.

„Je důležité říci, že zákon zná postupy, jak chránit bezpečnost České republiky. Pakliže se dostáváme do situace, že je tu rozhodnutí osmi senátů ve správním řízení – rozhodovalo čtyřiatřicet soudců zcela jednomyslně, že vláda vydala tzv. politickou proklamaci doporučujícího charakteru. Tady není otázka, jestli došlo k ohrožení bezpečnosti České republiky.

Operátor T-Mobile konal autonomně. Jednoznačně se dá konstatovat, že by bylo docela nešťastné, kdyby o bezpečnosti České republiky měl rozhodovat a zajišťovat ji soukromý subjekt, který má vlastnictví v zahraničí, v Nizozemí. V tomto ohledu vyvstávají další otázky, na které naštěstí není v tomto řízení třeba odpovídat,“ poukázala advokátka.

Sudolská s ohledem na tento spor uvedla, že není možné říci, že je v České republice snaha o zavedení cenzury ze strany vlády: „V tomto případě nelze konstatovat, že by cenzurovala vláda, soudy uvedly, že vláda nekonala a vydala pouze politickou proklamaci doporučujícího charakteru. Nicméně celou dobu v průběhu řízení se žalovaná strana obhajuje tím, že konala v důvěře v usnesení vlády a že si to vysvětlovala jako direktivní pokyn,“ podotkla.

„Budeme bojovat tzv. do posledního dechu. Protistrana bojuje, využívá všechny procesní postupy, které jí umožňuje Občansko-soudní řád. Nechce se dohodnout ani poté, co padl verdikt, že šlo o nezákonnou blokaci. Zatím nevím, co bude v konečném verdiktu. Musíme si počkat, nevíme, co můžeme očekávat. Dá se očekávat, že to bude precedentní judikatura, pevně věřím, že velice pozitivní. Zase to bude součástí naší judikatury do budoucna a bude se v podobných situacích možné o tuto judikaturu opřít,“ věří advokátka zastupující web AC24 Denisa Sudolská, že konečný rozsudek sporu bude mít zásadní vliv na postup státu v podobných případech v budoucnu.

