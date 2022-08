Boj s požárem: Uhašeno by snad mohlo být koncem příštího týdne

reklama

Vlček hovoří mimo jiné o tom, že za svou éru u profesionálních hasičů nepamatuje, že by došlo k takovému masivnímu nasazení sil a prostředků, jako je v oblasti Hřenska. „Počasí nám nepřeje, je 37 stupňů. Vznikají ohniska na místech, kde třeba nehořelo nebo která už jsou čistá. Je nesmírně složité se zase vracet. Mám jakýsi vnitřní milník, a to nejpozději příští pátek. Ale neumím to říct. Alfou a omegou je počasí a samozřejmě to, co nám nehraje do karet, a tím je délka nasazení. I když lidi střídáme po třech dnech, tak vlivem počasí, ale i toho vlastního zásahu je to nesmírně fyzicky náročné,“ zmínil Vlček k otázce, dokdy by mohl být celý požár uhašen.

Co se týče příčiny, podle Vlčka jasná není. „Bude to předmětem šetření policie ve spolupráci s vyšetřovateli hasičského sboru. Jedna věc je příčina; a druhá je to extrémní rozšíření požáru. Jsou určité postupy, kdy se analyzují svědecké výpovědi a také se analyzuje požářiště. Tady to bude poměrně složité,“ zmínil Vlček.

Hovořilo se i o nasazení profesionálních a dobrovolných hasičů. V oblasti jsou podle Vlčka nasazeni půl na půl. „Chtěli jsme, ať do toho zahrneme i dobrovolné hasiče z celé republiky, protože se domnívám, že zkušenosti, které tady získají, jsou jedinečné,“ dodal Vlček.

Tato mimořádná událost podle něj také ukázala rezervy. „Technické, organizační. Policie a armáda stojí před zásadní technickou obměnou vrtulníků. Zatím se zaměřovaly na jejich primární úkol, což je u armády obrana této země, u policie policejní úkoly. Domnívám se, že vrtulníky by měly být širokospektrální, variabilnější. Co se týká pozemních sil, je třeba řešit speciální vozidla na lesní požáry. Je to o určitém přístupu k plošnému pokrytí, které jednotky a s jakým vybavením by měly být předurčeny na hašení lesních požárů. Hasiči, ať již profesionální, nebo dobrovolní, jsou dlouhodobě podfinancovaní z hlediska obměny techniky,“ připomněl.

Závěrem pak nejenže poděkoval všem, kteří se na zdolávání události podílejí, ale zároveň zmínil, že je zklamán stavem bezzásahové zóny. „Z toho jsem frustrován. Myslím tím to, jak to v tom lese vypadá. Já si tak prostě fakt les vůbec nepředstavuji. Je to můj osobní názor, ale to pak souvisí samozřejmě i s požární bezpečností. A s otázkou, která musí padnout: je takovýchto národních parků ve stejném stavu více?“ zeptal se.

