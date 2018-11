Bojovat s terorismem nelze tak, že vtrhneme do nějaké země... Zaorálek asi znovu zvedne ze židle nějakého generála. Padla silná slova

Na bývalého ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka se snesla vlna kritika za to, že nahlas začal uvažovat o odchodu českých vojáků z Afghánistánu. Zaorálek se v rozhovoru pro server A2larm.cz brání, že s podobnými úvahami nejednou přišli i američtí prezidenti včetně dnešního Donalda Trumpa. Už Barack Obama vyhlásil plán odchodu z Afghánistánu. Ani on pravděpodobně nevěřil, že se v této zemi bojuje za svobodu.

Jedním dechem připomněl, že v Afghánistánu rok co rok umírají tisíce civilistů. Tamní bezpečnostní situace opravdu není dobrá. Nemluvě o tom, že Západ prohrál bitvu o srdce Afghánců. Zato Tálibán získává stále více stoupenců. Afghánci dnes vnímají západní vojáky jako okupační sílu, které je třeba se zbavit. Tak to alespoň vnímá Zaorálek.

Anketa Jste pro stažení našich vojsk z Afghánistánu? Ano 93% Ne 7% hlasovalo: 14262 lidí předním světovým vývozcem opia, potřebného na výrobu heroinu. Po západní intervenci vzrostla výroba opia v Afghánistánu asi o dvě stě procent a já se bojím pomyslet, jak vypadá chobotnice, která na tomhle vydělává. Je to nepochybně spojené s obrovskými zájmovými skupinami. O tom všem se ale u nás radši nemluví,“ pokračoval nemilosrdně exministr.

Pokud Západ z Afghánistánu odejde, pravděpodobně se zde moci znovu chopí Tálibán, ale Zaorálek v tom nevidí problém. Dívá se na Tálibán jak na regionální hnutí, která dnes bojuje s Al-Kájdou a bývalými bojovníky Islámského státu stejně jako Západ.

Víra v to, že v Afghánistánu či v Iráku nastolíme demokracii, byla podle Zaorálka zcela pomýlená a je na čase se jí definitivně vzdát. To neznamená, že bychom neměli bojovat s terorismem. Zaorálek jen varuje před tvrzením, že se u afghánského Kábulu bojuje i za Prahu. Tato věta prezidenta Miloše Zemana je podle ministra příliš zjednodušující.

„Je nebezpečné takhle zjednodušovat. Svět přece tak primitivní není. Proti terorismu se nedá bojovat tak, že vtrhneme do nějaké země a teroristy porazíme klasickými vojenskými prostředky. To není jen úkol pro armádu. Kdo posiluje tuhle představu, jednoduše lidem lže. Souboj s terorismem je něco mnohem složitějšího než boj vojáků v Afghánistánu. Boj s terorismem se týká i spolupráce zpravodajských sil a policejních složek. A podotýkám, že to je důležitější část boje. Nejde o klasickou válku, protože armády často nevědí, s kým bojovat. Terorismus žije jako síť. Je to i záležitost médií, sociálních sítí a propagandy. Sami islamisté dnes přiznávají, že o mediální složku a PR se vede hlavní bitva. A šeredně bychom se pletli, kdybychom si mysleli, že se vykoupíme tím, že někam prostě pošleme vojáky.

Měli bychom mít také na paměti, že naše armáda není nijak veliká a musíme zvažovat, kde ji nasadíme. A také, jak ji nasadíme. Zaorálka prý děsí, s jakou lehkostí se dnes mluví o válce.

„Americký generál Ben Hodges nedávno skutečně řekl, že do patnácti let čeká válku mezi Čínou a USA. To je přece strašné! Vyhlašovat podobné věci je sice mediálně vděčné, ale ničemu to nepomůže. Když si část Pentagonu myslí, že válka je nevyhnutelná, je to hrozné. Přece víme, jak to ve 20. století dopadlo, když otěže rozhodování převzali generálové. Bojím se opakování toho, co už jsme jednou zažili. Musíme se bát války. Oproti všem katastrofickým scénářům ale říkám, že to máme ve vlastních rukou. Musíme o tom mluvit. Musíme se bavit o tom, co se děje v Afghánistánu i jinde. Mezinárodní spolupráce vázne a USA s Trumpem postupují čím dál víc na vlastní pěst. Nedávno jsem potkal švédského diplomata Carla Bildta, který mi klidně řekl, že taky čeká válku. Prý to začne na Středním východě. Zíral jsem na něj a uvědomil si, že dnes vládne nebezpečná atmosféra plná fatalismu – klidně říkáme, že bude nová válka. To je přece šílené. Válka je zločin a svinstvo, které se nedá ničím ospravedlnit,“ uzavřel rozhovor varovně Zaorálek.

autor: mp