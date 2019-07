Bordel Zelených před elektrárnou. Ondřej Neff se obává, že z tohoto fanatismu se budeme probírat hodně dlouho

6. 7. 2019 12:59

Ve Chvaleticích pokračuje symbolická blokáda vjezdu do elektrárny. Publicista Ondřej Neff má za to, že s konečnou platností přišla doba, kdy stále častěji budeme čelit invazím fanatiků. Teď je to invaze zelených fanatiků, kdysi to byla invaze komunistických fanatiků. Z řádění komunistických fanatiků se vzpamatováváme dodnes. Jak dlouho se budeme vzpamatovávat z fanatiků zelených, to se prý teprve uvidí.