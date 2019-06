Bordel, nebo záměr? Pražské zastupitelstvo řešilo rozpor mezi zápisem a nahrávkou z jednání

Ve výsledku hlasování radních v zápisu a zvukovém záznamu z dubnového jednání rady existuje rozpor. Návrh svolat mimořádné jednání podepsalo 22 z 65 zastupitelů, pro podání žádosti je nutný podpis alespoň třetiny z nich. V Praze vládne koalice Piráti, Praha sobě a Spojené síly pro Prahu (TOP 09 a STAN), která má většinu 39 hlasů, připomněla ČTK.

Dubnové jednání radních se týkalo rekonstrukce Libeňského mostu a zrušení některých dříve schválených zakázek. Podle opozice se ale rozcházejí zápis z jednání se zvukovým záznamem, kdy v písemném zápise je poměr hlasujících šest pro a dva se zdrželi, zatímco na zvukovém záznamu sedm pro a jeden se zdržel. V obou případech nikdo nehlasoval proti.

Alexandra Udženija z ODS začala koalici ostřelovat ještě před samotným jednáním. „Je to pohrdání občany a je to velké amatérství. Je vidět, že neumějí Prahu vést. V životě jsem nezažila, co jsem byla v radě, že by si jeden ze členů rady vzpomněl, že hlasoval jinak, a že to chce změnit,“ vypálila. Její slova přinesl server Novinky.cz.

„Je to v krátké době už druhá záležitost, v supertransparentní radě, které by se bývalé koalici pod vedením Adriany Krnáčové neodpustily a neprošlo by jí to,“ dodal předseda zastupitelů ANO Patrik Nacher.

Současná koalice však odmítá, že by falšovala hlasování. Chybu udělal jen jeden z úředníků Richarda Maříka.

Server k tomu dodal, že pochybnosti vyvolalo také tajné hlasování rady o geologickém průzkumu na metro D.

autor: mp