Bouchly ve mně saze a musel jsem to napsat! Telička v rádiu vyletěl kvůli reklamě s trdelníkem a černoškou, která se nelíbila v SPD

Kdyby se člověk díval jen na průzkumy veřejného mínění, dospěl by podle Teličky k závěru, že Čechům, Moravanům a Slezanům leží EU v žaludku. Tak to ale není. Lidem prý scházejí informace a veřejná debata.

„Kdyby člověk četl jen průzkumy veřejného mínění, spoléhal se na to, a slyšel takovou tu náladu na ulici, tak si řekne, ta situace je opravdu špatná, EU nám doslova leží v žaludku. Ale mně se ukazuje v debatách s veřejností, že lidé postrádají debatu, diskusi, informace,“ upozornil Telička po besedách s občany. Když lidé informace dostanou, dívají se prý na konci debaty na některé věci jinak než na jejím začátku. „A to já nechodím s nějakým cílem propagandistickým, abych, s prominutím, lidi oblboval,“ podotkl Telička. Lidé prý jen zjišťují, že je EU možná trochu jiná, než jim tvrdí někteří zdejší politici.

Kdyby lidé informace měli, možná by k EU nebyli tak kritičtí. Vláda ale s lidmi o EU nemluví, resp. v souvislosti s EU zmiňuje jen uprchlickou krizi, což je podle Teličky problém. Telička to chce změnit.

Poté věnoval Telička pozornost domácí politice. Podstatné podle něj bude, zda bude hnutí ANO s ČSSD přizpůsobovat svou politiku komunistům a SPD Tomia Okamury. Podle europoslance Česko potřebuje řadu reforem a potřebuje být v EU aktivní a Telička si není jist, že to půjde zrovna s komunisty a s Okamurou. „Tady já mám silné pochybnosti o tom, co tento konglomerát může skutečně přinést,“ varoval Telička. Problém však neviděl jen v KSČM. Europoslanci se zdá, že Česká republika je dnes hodnotově rozkolísaná. „Bez ohledu na KSČM,“ podotkl host.

Poukázal na to, že politička SPD Věra Maříková prohlásila, že trdelník je český výrobek a není vhodné, aby ho v reklamě prezentovala dívka tmavé pleti. „Ve mně bouchly saze a musel jsem napsal tweet, ve kterém jsem de facto vyzval premiéra nebo lídra té hlavní politické síly (ANO), jestli si uvědomuje, že touto pasivitou a zároveň otevíráním dveří politikům SPD možná v rámci nějaké účelovosti, přebírá odpovědnost za tuto skutečnost. Takto přesně to v zahraniční vidí,“ upozornil host.

„Právě to, že Babiš vystupuje smířlivě vůči SPD, představuje problém. Nejde o to, co si myslí Západ, jde o to, že bychom to neměli připustit my Češi,“ upozornil Telička.

