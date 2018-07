Bouře kolem výstavy F. R. Čecha na Slovensku. Zaměstnanci galerie protestují, vedení se naopak těší na návštěvníky. A z Pražského hradu přiletělo...

Zaměstnanci galerie uvedli, že Expozice Ringo ever a Remrandt never je společensky dehonestující, obscénní a deviantní, informoval server Aktuálně.cz. Kvůli svému obsahu tak výstava není vhodná pro děti a mládež. V otevřeném dopise, který zveřejnily slovenské zpravodajské servery Denník N a Sme, pak uvádějí, že výstava nesplňuje umělecká kritéria, a nepatří tak do kulturní instituce.

Kromě médií výzvu ke zrušení výstavy zaslala zaměstnankyně galerie, členka Slovenské výtvarné unie a Komory restaurátorů Erika Benická, také zřizovateli galerie, umělecké obci a vedení města Liptovský Mikuláš.

„Jeho naturalisticky stylizovaný projev je nevyvinutý, jednotvárný, příliš snaživý, kýčovitý, sarkastický, obscénní a deviantní, bez povědomí o etické zodpovědnosti výtvarné tvorby, s velmi nízkou úrovní projevu,“ argumentuje v dopise pro zrušení výstavy. Kurátor výstavy Peter Cabadaj i vedení galerie jsou však toho názoru, že obrazy mají potenciál přivést do galerie i laickou veřejnost.

Kauzu zaregistroval i mluvčí českého prezidenta Jiří Ovčáček a svůj svérazný pohled na věc neváhal zveřejnit na sociální síti. „‚Liberálové‘ se postarali Ringovi o skvělou reklamu! Jejich argumenty mi trochu připomínají pověstné ‚Nech odpadne, čo je kolísavé, nech odpadne, čo je oportunistické‘,“ napsal jasně.

Sám František Ringo Čech říká, že něco podobného, co nyní předvádějí zaměstnanci slovenské galerie, zažil před třiceti lety i v Česku. „Teď už tu mám náležitý respekt. Slováci jsou logicky překvapení, protože mě neznají a najednou vidí nahé krásky, dámské přirození nebo imigranty na stromech,“ uzavřel.

“Liberálové” se postarali Ringovi o skvělou reklamu! Jejich argumenty mi trochu připomínají pověstné “Nech odpadne, čo je kolísavé, nech odpadne, čo je oportunistické” https://t.co/uqYijgMBeC — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 19. července 2018

