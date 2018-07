Bouřlivé kázání ze Slovenska: Chceme slyšet pravdu, ne pohádky. Nenechme si vnutit, kolik má být dětí v rodinách, co se mají učit a čemu věřit!

„Jen pravda nás osvobodí,“ kázal arcibiskup. „Společnost touží po pravdě. Po vraždě Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové, když vrah je stále na svobodě, tak nechceme slyšet žádné rozhovory a pohádky, chceme slyšet pravdu. O to by nám mělo jít stále, jen o pravdu, pak by se takové nepravosti nestávaly,“ pokračoval.

Anketa Osvědčil se Andrej Babiš ve funkci předsedy vlády? Ano 72% Ne 28% hlasovalo: 6977 lidí

Připomněl, že slovenská společnost je citlivá na korupci, klientelismus, zneužívání evropských fondů, podvody a mafiánské chování, a slušní lidé chtějí, aby se tyto věci řešily a vyřešily. Důvod vzpomínat na Cyrila a Metoděje je prý hlavně to, že Slovensko není na dobré cestě. „Někdo cizí se nás snaží svést ze správné cesty. Naše země musí znovu slyšet pevný hlas a vidět mocný příklad věrozvěstů dneška, potřebuje zodpovědných vůdců, kterým by šlo bytostně o náš lid,“ hřměl Babjak. „Slovensko potřebuje vůdčí osobnosti, jak státnické, tak duchovní, abychom nezapírali sami sebe, aby s námi nemohl nikdo manipulovat, vnucovat nám nepřijatelné zákony,“ dodal.

Jak žít, kolik dětí má být v rodinách, co se mají učit a čemu věřit, to jsou věci, které si podle Babjaka Slováci nesmějí nechat vnutit. Občas prý doufá, že přijde chlapec z Andersenovy pohádky a zvolá „Císař je nahý!“ Věci se prý mají nazývat pravými jmény, místo her na moderní, kulturní a civilizované občany. Tímto směrem totiž podle arcibiskupa leží cesta k novému pohanství. „Upadáme na morální dno, které ještě nikdy nikoho neudělalo šťastným,“ kázal Babjak.

Poutě se zúčastnili představitelé jak světského, tak duchovního života, například předseda vlády Peter Pellegrini.

Původní zdroj ZDE

Psali jsme: Sokolové pískali na Babiše. A Kalousek hned tweetoval: Je Suis Sokol, klaním se těm frajerům a vlastencům Ty šmejde! Kalouskovi a jeho přátelům se stala na katolické pouti nepěkná věc Imigranti. Miroslav Kalousek natočil sváteční VIDEO Přijímání uprchlíků: Křesťan Kalousek odhalil svůj postoj

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas