Britové už od Rusů neberou nic. Ale platí ceny, ze kterých jdou mdloby

Británie podle informací deníku The Guardian poprvé v historii nedováží z Ruska žádnou energii poté, co vstoupily v platnost sankce uvalené na Rusko kvůli invazi na Ukrajinu. Britský dovoz energií se v červnu snížil o 97 % na pouhých 33 milionů liber. Británie již v polovině roku zvládla zcela nahradit ruskou ropu jinými zdroji a blíží se úplnému odstřižení od ruského plynu, ačkoliv oba cíle byly vytyčeny až na konec roku 2022.

Dovoz dalšího ruského zboží a komodit jako zlato, stříbro, železo nebo vodka byl rovněž zcela ukončen. Vývoz ze Spojeného království do Ruska sice také prudce poklesl, ale v menší míře než dovoz, protože některé zboží – například farmaceutické výrobky – bylo vyňato z režimu sankcí. Podle dat OSN vývoz v červnu činil 83 milionů liber, což je pokles o 67 % ve srovnání s dvanáctiměsíčním průměrem 251 milionů liber měsíčně v roce předcházejícím válce.

„Pokles dovozu z Ruska a vývozu do Ruska způsobily ekonomické sankce uplatňované vládou Spojeného království, nicméně jedním z faktorů je pravděpodobně i samosankce, kdy obchodníci dobrovolně hledají alternativy k ruskému zboží,“ stojí ve zprávě OSN.

Britská vláda zároveň musí podle energetických dodavatelů vynaložit až 100 miliard liber (3 biliony korun) v příštích dvou letech na ochranu domácností před energetickou krizí. Částku podle deníku The Guardian vyčíslil Keith Anderson, šéf společnosti ScottishPower, jednoho ze šesti největších britských dodavatelů energie.

Dodavatelé energie by měly po dohodě s vládou zastropovat ceny na půlroční období v rámci systému „deficitních tarifů“. Účty domácností by byly chráněny před prudkým růstem tím, že by byl strop zmrazen na současné úrovni a dodavatelé by rozdíl mezi ním a velkoobchodní cenou plynu a elektřiny hradili půjčkami ze záchranného fondu, který by vláda zřídila prostřednictvím bank.

V pátek zveřejní britský energetický regulační úřad Ofgem poslední aktualizaci cenového stropu od října, který by se měl zvýšit ze současných 1971 liber ročně na 3582 liber (104 tisíc kč), přičemž v dubnu by mohl být ještě vyšší, a to až 4400 liber (128 tisíc kč).

Oba kandidáti na premiéra však zmrazení cen energií vylučují s tím, že by to bylo drahé a krátkodobé řešení, které by neřešilo základní problém s rostoucími náklady na energie. Rishi Sunak, outsider v boji o post příštího předsedy Konzervativní strany, prohlásil, že je „nervózní a skeptický“ ohledně Andersonových plánů. „Pustit se do politiky a programů, které trvale přidávají nejen miliardy, ale desítky a desítky miliard liber k našemu zadlužení, je riskantní. Musíme se ujistit, že to, co v reakci na to děláme, je nejen přijatelné, ale také to nezhorší inflaci,“ řekl Sunak.

Ani favorizovaná Liz Trussová tento program zatím nepodporuje. Z energetického průmyslu ale nadále přicházejí varování před tím, co se stane s britskými spotřebiteli bez zásadní vládní podpory. „Země čelí národní krizi, a to jak společenské, tak ekonomické, kvůli této energetické situaci,“ řekl Iain Conn, bývalý výkonný ředitel společnosti Centrica. „Něco se musí udělat, a to rychle,“ dodal s tím, že podporuje Andersonův plán deficitních tarifů.

