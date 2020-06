Brněnská stoka ANO. Do ČT pozvali exprimátora Vokřála, který se ochotně rozpovídal

reklama

S předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem prý Vokřál nemluvil od chvíle, co ANO opustil, tedy od 1. června. „Možná ještě prvního, maximálně druhého června jsme si maximálně něco krátce napsali, tímto to de facto skončilo,“ řekl Vokřál s tím, že poté se stáhl, aby si vytvořil nadhled nad celou situací: „To dění mě v poslední době zaskočilo a překvapilo. Ve svých vyjádřeních jsem se nechtěl ukvapit.“

Předeslal, že nechce nyní házet špínu na žádnou stranu: „Prostě jsem k tomuto rozhodnutí dospěl a s nějakým odstupem své kroky třeba okomentuji,“ doplnil dnes již bývalý brněnský primátor. „Brno historicky trpělo řadou korupčních skandálů... už v dobách ODS. Není to nic nového,“ doplnil.

Zopakoval svá slova o tom, že „ANO v Brně je napojeno na podsvětí“: „Od roku 2015 se podařilo dostat z hnutí několik lidí a oslabit skupiny, které na tyto lidi byly napojeny. Když někteří viděli, že to nejde zevnitř, začali to zkoušet zvenku. Rozjetím celé této kauzy se ukázalo propojení lidí i kolem toho hnutí. Tedy že jsou opravdu skupiny lidí, které se snažily verbovat některé lidi do hnutí a snažily se je motivovat, aby nějak hlasovali, stejně tak jim platily členské příspěvky,“ popsal Vokřál některé metody známé od 90. let.

Věděl Vokřál o mocenské pavučině kolem Jiřího Švachuly, bývalého místostarosty Brna-středu? „Jak je ta mocenská pavučina široká a hluboká... já jsem si ji opravdu neuvědomoval. Řada lidí mi říká: ty jsi to musel vědět. Ale myslet si ještě neznamená opravdu vědět. Jak se ukazuje, policie to už řeší od roku 2015, to jsem byl de facto v politice nováčkem,“ odpověděl na otázku.

Na poznámku moderátorky Barbory Kroužkové, že Švachula je přes rok ve vazbě, což je dost času na to, aby Vokřál přijal politickou odpovědnost, ale rozhodl se až nyní, reagoval slovy: „Ohledně Jiřího Švachuly jsem několikrát dostal echo „dávej si pozor“. Jenže na základě „dávej si pozor“ je velmi obtížné někomu říct: ty kradeš. Neměli jsme aparát na to, vyšetřovat vlastní členy,“ podotkl.

„V roce 2020 jsme se opravdu snažili udělat takové kroky, aby skupiny, které byly propojeny, jsme dostali z hnutí ven. Nakonec jsme se s premiérem dohodli, že zrušíme celé Brno. K tomu ale ke květnovému datu předsednictva nedošlo. Když to nešlo, řekl jsem si, že s těmito lidmi být v hnutí opravdu nechci,“ uvedl jeden z hlavních milníkuů, které jej přivedly k rozhodutí hnutí opustit.

„Snažil jsem se zbavit lidí, kteří byli v hnutí potenciálním rizikem. Jedná se o lidi, kteří byli v blízkém kontaktu právě se Švachulou, s panem Kadlecem, možná i s panem Mrázkem, ten je v řadě případů jmenován, ale nebyly vůči němu zahájeny žádné úkony,“ podotkl Vokřál, který nevylučuje, že se může nakonec ukázat, že byl Švachula „nevinen“ a bude nakonec zproštěn viny.

Následně Kroužková zmínila, že Švachula byl do června 2016 členem rozkladové komise antimonopolního úřadu. Policie zjistila, že šéf antimonopolního úřadu Petr Rafaj měl se Švachulou přátelské vztahy. „Rafaj často navštěvoval Švachulovu vinotéku v Brně. Co jste v té době věděl o vztahu Rafaj – Švachula?“ optala se moderátorka Vokřála.

„Minimum, věděl jsem minimum. Že se znají, se dá předpokládat, ale nevěděl jsem, že mají vztah do takové míry. Nevím, zda mi přísluší hodnotit soukromí lidí, kdo se s kým potkává,“ reagoval na poznámku Kroužkové, která následně s úsměvem namítla, že „Brno není tak malé“. Závěrem Vokřál odmítl spekulace, že by Švachulu do hnutí ANO přivedl právě on.

