Brzy dojdou lůžka. Šéf nemocnice odkryl realitu. Záchrana? Skoro nikde

Lidé si podle něj musejí uvědomit, že nemocniční kapacity nejsou nekonečné. „Neumím ale říct, kdy už budeme pacienty ošetřovat ‚nevím jak a bůhví kde‘. Lidé se chovají nezodpovědně, a pokud jde o reprodukční číslo, pokud se nedostane alespoň na úroveň 1,1, tak je to nepředvídatelné a vývoj může být opravdu šílený. Udivují mě lidé, kteří říkají, že roušky nejsou potřeba. Roušky jsou minimum, co člověk může udělat – chránit sebe a ostatní. Šíření viru je potřeba zastavit,“ apeluje ředitel nemocnice na lidi.

Velký problém je podle Lukáše nucené odkládání jiných zákroků, například onkologických. „Odkládáme operační léčbu, protože není možné tyto pacienty potom doléčit na intenzivních pokojích. Nemáme dost intenzivní péče na to, abychom je teď mohli kvalitně a bezpečně operovat. Teď jsme si vzali time out do 7. listopadu, kdy se budeme snažit zařídit věci v našich okolních nemocnicích, tak abychom to mohli dohnat,“ říká s tím, že alespoň neoperační péče jako ozařování a chemoterapie zatím pokračuje dál. „Teď se ale musíme obejít bez operací a jsem přesvědčen, že je to v řadě dalších nemocnic stejné,“ dodává Lukáš.

Do dvou týdnů by chtěl ředitel liberecké nemocnice vyřešit, jak to s onkologickými pacienty bude nadále. Nejvíce ho štve nezodpovědnost lidí, kteří pandemii covidu-19 stále zlehčují. „Teď se lidé kupodivu chovají, jako by nebyli žádní nemocní, ale ono je jich tu opravdu velké množství. U nás leží toho času ke 150 pacientům, kteří většinou potřebují aspoň kyslík nebo rovnou intenzivní péči. Část lidí zároveň nemůžeme propustit, protože by se doma o sebe nepostarali, jsou to staří lidé a tak dále. Tohle jsem nezažil… a doufám, že v tom neumřu,“ šokoval Lukáš.

Nejhorší je, že stejně přeplněné jsou i jiné nemocnice. „Jsme krajská nemocnice, která má tisíc lůžek, a jsme tu v rámci Libereckého kraje určitě největší zdravotnické lůžkové zařízení. Vykonáváme medicínu srovnatelnou s univerzitními nemocnicemi – nemáme kardiochirurgii, nemáme transplantační medicínu, tyhle relativně exkluzivní věci tu nejsou. Ale kardiologie, onkologie, traumatologie, neurocentrum ano, poskytujeme prostě nejvyšší úroveň péče a nemáme to kam poslat!“ říká Lukáš zdrceně.

O tom, jaké operace lze odložit a kteří pacienti se nyní péče nedočkají, podle něj rozhodují směrnice. „Máme pravidla pro to, které nádory je možné po určitou dobu odložit, žádný nebude odložen definitivně, všem bude poskytnuta neoperační nádorová léčba. Ty, které musíme operovat a teď je nemáme kde ošetřit, těm se snažíme vytvořit kapacity v našich dvou sousedních nemocnicích ve Frýdlantu a v Turnově,“ říká Lukáš.

„U těch onkologických operací mluvím o takzvaných pomalu se vyvíjejících onemocněních, některé nádory ale rostou tak rychle, že si je nedovolíme odložit ani v této situaci. Potom je tady řada nenádorových věcí, někdo se objednal třeba před tři čtvrtě rokem nebo před třemi měsíci na kýlu – a že mu to zrovna vyhovuje v listopadu, tak mu to bude muset vyhovovat v jiném listopadu než v tomhle,“ nebere si Lukáš servítky a zdůrazňuje, že nemocnice také zápasí s velkým počtem nakažených zdravotníků. „Spousta lidí tu funguje v pracovní karanténě,“ dodává Lukáš.

