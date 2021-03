Buď, anebo. Totální rozstřel kolem ČT: Někdo půjde. A zase tajená smlouva

Již brzy se stávající členové Rady České televize dočkají nových kolegů. Možná právě proto Hana Lipovská, která byla do Rady ČT zvolena loni, připomíná v Ekonomickém deníku, co je účelem Rady ČT. A kdo jí brání ve vykonávání této funkce, tedy management ČT. Odhaluje nejeden případ, o kterém informovala ředitele Dvořáka, ale odpovědi se nedočkala. K čemu to může vést? Dle Lipovské buď k odvolání ředitele ČT, nebo k odvolání celé Rady ČT.

Lipovská připomíná, že Rada ČT je ustanovena zákonem a právě ona dohlíží na to, jak Česká televize užívá prostředků vybraných od koncesionářů. V této souvislosti zmiňuje Nejvyšší kontrolní úřad, který může kontrolovat pouze hospodaření s poplatky a sám uznává, že pouze Rada ČT má pravomoc kontrolovat, jak ČT nakládá se svým majetkem. Rada ČT tento úřad však o kontrolu požádat nemůže, k tomu se může NKÚ buď rozhodnout sám, nebo z pokynu Sněmovny. Jak Lipovská upozorňuje, suma vybraná z poplatků je ve výši 5,7 miliardy, tedy se rovná některým kapitolám státního rozpočtu. I zaměstnanci ČT se jí prý ptají, kam tyto peníze směřují, protože jejich výplatní páska to údajně není. Anketa Je dobře, že mají být na covid testováni všichni zaměstnanci i OSVČ? Ano 46% Ne 54% hlasovalo: 3600 lidí

Ekonomka se domnívá, že ten, kdo zákon o ČT tvořil, předpokládal, že Rada a Česká televize budou spolupracovat. „Nevybavil totiž Radu přesně vymezenými nástroji a pravomocemi, které by jí umožnily přístup k informacím o hospodaření v okamžiku, kdy management spolupracovat nechce a uchýlí se k obstrukcím s odvoláním na doslovnou dikci zákona,“ říká a odvolává se na fakt, že Radě bylo odmítnuto poskytnutí závěrů auditu ve věci správy a evidence nemovitostí. Jedná se o studio v Ostravě, které stojí na pozemku, který ČT nevlastní.

O závěry tohoto auditu Rada žádala právě kvůli nesrovnalostem, které vyšly najevo právě při řešení problému s nákupem. „O problému s pozemky se v ČT vědělo minimálně deset let, ale nebyl řešen. Generální ředitel však bez ohledu na předběžnou opatrnost odmítal se závěry zprávy Radu ČT seznámit jinak než na základě usnesení, a to ještě jen prostřednictvím Dozorčí komise,“ říká Hana Lipovská.

Také upozorňuje, že zákon Radě ČT ukládá, aby kontrolovala hospodaření ČT, ale neposkytuje jí k tomu dostatečné nástroje, totiž přístup k účetním dokladům. „Až do začátku letošního roku se Rada ČT musela spoléhat výlučně na Zprávu o hospodaření České televize, Rozpočet České televize a Dlouhodobé plány programového, technického, personálního a ekonomického rozvoje ČT,“ uvádí ekonomka.

Tuto situaci už se Rada ČT snaží napravit a zadala nově zvolené Dozorčí komisi úkol, aby po řediteli Dvořákovi požadovala pravidelné měsíční zprávy o hospodaření ČT a také je jednou měsíčně kontrolovala. Lipovská dodává, že tento nástroj již používá Rada ČRo. Ovšem závěry z něho bude možné vyhodnocovat až bude dat více, tedy v příštích letech.

„Prozatím tak má Rada možnost průběžně sledovat výdaje České televize především na základě veřejných registrů. Bohužel, smlouvy zveřejňované v Registru smluv vzhledem k míře začernění dávají více otázek než odpovědí, neumožňují sledovat vývoj cash flow v kontextu (přitom finanční prostředky České televize klesly za posledních deset let o 79 %), vývoj pohledávek a závazků a už vůbec ne účelnost využívání finančních prostředků,“ stěžuje si radní.

O to, zda firma řádně hospodaří, se zajímají také auditoři. U ČT audity provádí už několik let firma Ernst & Young Audit, s.r.o., jež dle výroční zprávy neměla výhrady. Podle Hany Lipovské se ovšem nejedná o nezávislý audit. Jednatelka auditní společnosti, Magdalena Souček totiž přes firmu Ernst & Young, s.r.o., v minulém roce uzavřela s ČT smlouvu.

I tato smlouva je dle Lipovské začerněná, nicméně se prý jedná o kontrakt na výrobu pořadu slavnostního galavečera předávání cen EY Podnikatel roku. „Na začátku galavečera přivítala hosty Magdalena Souček, v jeho průběhu předával Cenu České televize – Podnikatelský přínos kultuře a umění generální ředitel České televize Petr Dvořák, který v porotě Ceny ČT také zasedal. Česká televize je nejen čtyři roky patronem ceny, ale také zároveň hlavním mediálním partnerem soutěže,“ uvádí radní.

To znamená, že auditní společnost kontroluje instituci, s níž má její jednatelka uzavřenu smlouvu. Podle zákona ovšem auditor není nezávislý, pokud je mezi stranami ještě jiný ekonomický, obchodní či jiný smluvní vztah než poskytování auditorských služeb, a také pokud by auditor kontroloval své vlastní služby či pokud by měl svůj vlastní zájem na výsledku auditu.

Lipovská připomíná, že se nejedná o nové zjištění a na tento fakt ředitele Dvořáka upomínala. „Děkuju za upozornění, paní radní, ale tohle je věc, kterou víme a kterou v tuto chvíli řešíme se společností E. & Y., a předpokládáme, že až najdeme řešení, tak Vás s ním můžeme seznámit. Není to věc, o které bysme nevěděli," odpověděl generální ředitel. To bylo 9. září 2020. Ovšem dle radní se od té doby nic nezměnilo a Rada o žádném vývoji informována nebyla.

Navíc, když Rada ČT vydala usnesení, že by se měla provést jednorázová hloubková analýza nákladů, ČT k provedení této zakázky oslovila potenciální dodavatele, mezi nimi i společnost Ernst & Young. „Z předběžné tržní konzultace mimo jiné vzešlo navýšení předpokládané hodnoty zakázky na 12 250 000 Kč. Společnost EY však měla sama sebe z celé veřejné zakázky vyloučit. Což se nestalo,“ uvádí radní a dodává, že jeden z konkurentů si Radě stěžoval na potenciální pochybení při vypsání zakázky. „Na dotazy Rady ČT v této věci však generální ředitel ČT Petr Dvořák opět nechtěl odpovídat,“ říká. Kromě toho, Dvořák prý odmítl odpovídat i na otázky, které se týkají reklamní společnosti Médea, a.s., jež jako rizikovou hodnotila i reportáž 168 hodin.

Radní nezapomenula ani na Leica Gallery Prague, tedy galerii, kterou vlastní rodina generálního ředitele a která figurovala ve vysílání České televize. Ve veřejných registrech se dle Lipovské žádná smlouva o propagaci nenachází. Již odvolaná Dozorčí komise konstatovala: „Žádnou smlouvu ani jiné plnění ve smyslu článku 20.1., ani 20.7. Kodexu ČT s Leica Gallery Prague o.p.s. ČT neuzavřela a neuskutečnila plnění ve prospěch Leica Gallery Prague o.p.s. ani jiným způsobem,“ ovšem Lipovská se táže, proč tedy od moderátorky ve vysílání zaznělo: „A pokud by se vám ty fotografie zalíbily, tak si je můžete v podstatě i koupit jako takové, a exkluzivně jenom tady v Leica Galery je v prodeji i kniha.“

A navíc, na obrazovce ČT se dle Lipovské po zvolení Petra Dvořáka generálním ředitelem opakovaně objevovali i odborníci společnosti GOPAS, a. s., kterou generální ředitel stále vlastní se spolumajitelem společnosti PPF Ladislavem Bartoníčkem. Toto vše je dohledatelné z veřejných zdrojů.

Hana Lipovská tvrdí, že management ČT se snaží radním kontrolní činnost ztěžovat. „Pokud by taková nespolupráce s generálním ředitelem měla přetrvávat i nadále, nemohla by Rada ČT plnit svůj zákonem daný úkol,“ varuje. Vztah mezi Radou ČT a generálním ředitelem podle jejího názoru nesmí zacházet do extrémů, jako absolutní nečinnost Rady ČT, kdy pouze schválí to, co jí management předloží, ale nesmí se jednat ani o soupeření. Patová situace podle ní poškozuje zájem koncesionářů, aby se v ČT s jejich penězi řádně hospodařilo.

„Může vést v konečném důsledku buď k odvolání Rady České televize Poslaneckou sněmovnou a zvolení Rady nové, nebo odvolání generálního ředitele, případně paralelní personální změnu obou orgánů. Tato řešení jsou zcela rovnocenná, každé z nich by bylo plně legitimní a legální, neohrožovalo by ani stabilitu české společnosti, ani demokracii, ani svobodu a nezávislost veřejnoprávních médií,“ konstatuje radní ČT. Ale dodává, že právě pokud by Rada na svou činnost rezignovala, bylo by to vítězství nepřátel ČT. „Proti svobodě a nezávislosti České televize dnes totiž nebojují ti, kdo se ptají a aktivně vykonávají kontrolní činnost, nýbrž ti, kdo po členech Rady ČT požadují zpohodlnělé nicnedělání,“ míní.

